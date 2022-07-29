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عمر شويل - جدة لينك نتائج توجيهي فلسطين الذي يظهر برقم الجلوس في عموم دولة فلسطين اليوم، حيث قامت وزارة التربية والتعليم على لسان المتحدث الرسمي عنها بإعلان الموعد المؤكد لنتائج الطلاب، وذلك بعد إتمام أعمال التصحيح في كنترولات جميع المحافظات وتأمين انتقالها وتصحيحها، وتم حصر أسماء أوائل الطلاب في القسم العلمي والأدبي كذلك، ليتم الإعلان عن أسماء الأوائل اليوم أو صباح الغد على القناة الحكومية من المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم.

بيانات وزارة التربية والتعليم

في بيان هام من وزارة التربية والتعليم على المنصات الإعلامية الخاصة بها أعلنت انتهاء أعمال تصحيح نتائج الطلاب وترقب الإعلان عن أسماء الأوائل، والذي يتم في يوم 30 يوليو 2022 السبت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت القدس، ويترقب الطلاب أن يتم اليوم نزول أسماء الأوائل بينما يترقب البعض الآخرين الإعلان صباح السبت مع تفعيل رابط استخراج النتائج.

[لينك نتائج توجيهي] فلسطين 2022 برقم الجلوس tawjihi.mohe.ps أوائل الثانوية عبر وزارة التربية والتعليم

وقد أدى ما يقارب 23.271 ألف طالب وطالبة في القسم العلمي و65.173 ألف في القسم الأدبي، أما ريادة الأعمال فقد بلغ عدد الطلبة تماما 4123، وفي القسم الشعبي 1418، بينما أدى 3146 طالب وطالبة في في الأقسام المهنية الصناعي، الفندقي، الاقتصاد المنزلي .

نسب نجاح الطلاب 2021

الطلاب الناجحون في العلوم الطبيعية: نسبة 85.62٪.

قسم الأدبي: الناجح 65.21٪.

ريادة الأعمال الناجحة وتجارة الأعمال: 71.66٪.

فرع شرعي: ناجح 67.02٪.

نجاح صناعة التكنولوجيا: 87.76٪.

المهن الناجحة: 71.2٪.

ما هي كيفية استخراج النتائج من لينك نتائج توجيهي فلسطين 2022

يتم متابعة القناة الرسمية الأولى على الهواء مباشرة للتعرف على أوائل التويجي ونسب النجاح بين الشُعب. يقوم الطالب بالتوجه إلى لينك نتائج توجيهي رابط وزارة التربية والتعليم لنتائج توجيهي فلسطين 2022، بعد الساعة التاسعة صباحا. يتم إدخال رقم الجلوس. يبدا البحث.

تقوم وزارة التربية والتعليم بفتح باب تقديم التظلمات بعد الانتهاء من إعلان جميع النتائج، كما تقوم في خلال فترة قليلة، اقل من أسبوع، بنشر جدول امتحانات الدور الثاني لتوجيهي فلسطين لكافة المحافظات.