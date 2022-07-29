أمريكا: مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن التدخل الروسى فى الانتخابات

جدة - نرمين السيد - وفى مذكرة إعلامية أمس الخميس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية: "تسعى الوزارة للحصول على معلومات عن وكالة أبحاث الإنترنت ويفجينى فيكتوروفيتش بريجوزين (مؤسس الوكالة) والكيانات والشركاء الروس ذوى الصلة لمشاركتهم فى التدخل فى الانتخابات الأمريكية"، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية. وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بمؤسس وممول وكالة أبحاث الإنترنت الروسية، وهى شركة مقرها سان بطرسبرج، يعتقد مسؤولو المخابرات الأمريكية أنها كانت تقوم بدور أساسى فى الجهود الروسية للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

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