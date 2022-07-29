جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، قرار بكين باستئناف إصدار التأشيرات للأفغان، وذلك اعتبارًا من 1 أغسطس المقبل، حيث ستسمح بدخول 98% من الواردات الأفغانية بدون ضرائب.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد أعلن وزير الخارجية وانج يى، عن هذه الإجراءات عندما التقى مع القائم بأعمال وزير الخارجية فى حكومة طالبان فى أوزبكستان، أمس الخميس، وفق ما أفاد به بيان على موقع الوزارة بالإنترنت. وقال بيان الخارجية الصينية، إن "وانج أبلغ القائم بأعمال وزير الخارجية فى حكومة طالبان أمير خان متقى، أن الصين تؤيد مد الممر الاقتصادى الصينى الباكستانى إلى أفغانستان"، داعية الغرب إلى الكف عن فرض عقوبات على أفغانستان. ومنذ سيطرة طالبان على السلطة فى أفغانستان، تعانى البلاد بسبب تجميد احتياطيات البنك المركزى الأجنبية، كما أوقفت واشنطن ومانحون آخرون المساعدات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تستأنف إصدار تأشيرات الأفغان.. وتعفى واردات أفغانستان من الضرائب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.