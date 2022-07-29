عبر «تويتر».. ولى العهد السعودى يوجه رسالة للرئيس الفرنسى

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جدة - نرمين السيد - وفى ختام زيارة بن سلمان إلى باريس، اليوم الجمعة، نشرت وزارة الخارجية السعودية بيانا لولى العهد السعودى، قال فيه: "فيما أغادر بلدكم الصديق، يسعدنى أن أعبر لمعاليكم عن أعمق امتنانى وتقديرى لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التى حظيت بها والوفد المرافق".
ووفقًا لبيان الرئاسة الفرنسية "الإليزية"، فقد استقبل الرئيس الفرنسى، ولى عهد المملكة، مساء أمس الخميس، على عشاء عمل فى قصر الإليزيه، حيث أكد ماكرون "أهمية استمرار التنسيق الذى بدأ مع المملكة العربية السعودية فى إطار تنويع مصادر الطاقة فى الدول الأوروبية".
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