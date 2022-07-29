العالم اليوم - بيع هيكل ديناصور عاش قبل 77 مليون عام برقم خيالي

انتم الان تتابعون خبر بيع هيكل ديناصور عاش قبل 77 مليون عام برقم خيالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 02:15 مساءً - بيع هيكل عظمي كامل لغورغوصور، وهو نوع من الديناصورات ينتمي إلى عائلة "تي-ريكس" وعاش قبل أكثر من 77 مليون سنة، بنحو 6.1 ملايين دولار ضمن مزاد تولت تنظيمه دار سوذبيز في نيويورك.

وأشارت دار سوذبيز إلى أن هذا الديناصور أصبح "أحد أغلى الديناصورات التي بيعت ضمن المزادات على الإطلاق".

وعُثر على الغورغوصور سنة 2018، علما أن ارتفاعه يبلغ نحو ثلاثة أمتار وطوله 6.7 في التشكيل الجيولوجي لنهر جوديث بولاية مونتانا الأميركية، وكان في حوزة جهات خاصة قبل أن تحصل عليه الدار.

وطرحته سوذبيز بسعر تقديري يراوح بين 5 و8 ملايين دولار، مشيرة إلى أنه في "حالة ممتازة"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وعاش الغورغوصور، وهو على غرار "تي- ريكس" ينتمي إلى عائلة التيرانوصوريات (السحالي الطاغية)، في العصر الطباشيري المتأخر وانقرض قبل نحو 77 مليون سنة.

وكانت رئيسة قسم العلوم والثقافة الشعبية لدى دار المزادات كاساندرا هاتون قالت إن "كل الغورغوصورات تقريبا التي عُثر عليها موجودة في المتاحف، اما هذا الهيكل العظمي فهو الوحيد الذي يمكن شراؤه".

وتُنعش حاليا عمليات بيع هياكل عظمية لديناصورات بصورة منتظمة المزادات، مما يثير قلق علماء المتحجرات الذين يرون أن بيعها يقلّص فرص عرضها في المتاحف وجعلها متاحة للاستخدام في الأبحاث العلمية.

وفي مزاد نظمته دار كريستيز بنيويوك في مايو، اشترى شخص آسيوي بـ12.4 مليون دولار من ضمنها التكاليف هيكل عظمي لداينونيكوس استوحيت منه شخصية الفيلوسيرابتور في سلسلة أفلام "جوارسيك بارك" (سنة 1993) للمخرج ستيفن سبيلبرغ.

ويشكل هذا الرقم ضعف السعر التقديري الذي طُرح به، مما يجعل عملية البيع هذه ثاني أغلى عملية خاصة بهياكل عظمية لديناصورات، بعد السعر الذي بيع فيه تيرانوصور ريكس سنة 2020 والبالغ 31.8 مليون دولار.