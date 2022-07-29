لافروف: سنستمع إلى وزير الخارجية الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل، أكد لافروف أهمية التعاون بين دول منظمة شنغهاى، معربًا عن دعم موسكو للشراكة الاستراتيجية مع دول المنظمة، التى انطلقت أعمالها فى العاصمة الأوزبكية، طشقند، اليوم.
وأشار لافروف إلى أن "بلينكن قال إنه لن يناقش معه الأزمة الأوكرانية"، مضيفًا أنه سيستمع إلى ما يطرحه وزير الخارجية الأمريكى حول قضية الحبوب فى أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر صحفى لوزير الخارجية.
وتابع وزير الخارجية الروسى لافروف، أن الدولار لم يعد محل ثقة فى التبادلات التجارية بالنسبة لنا، معلنًا عن أن واشنطن والناتو رفضا التعاون مع روسيا فيما يتعلق بمخاوف موسكو الأمنية.
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