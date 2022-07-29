العالم اليوم - موسكو: روسيا والسعودية ملتزمتان بأهداف "أوبك+"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 01:18 مساءً - قالت الحكومة الروسية في بيان يوم الجمعة إنها لا تزال ملتزمة هي والسعودية بشدة بأهداف اتفاق "أوبك+" للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.

واجتمع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لبحث التعاون بين البلدين في إطار اتفاق "أوبك+" الذي يحدد حصص إنتاج النفط في محاولة لتحقيق التوازن في الأسعار العالمية، بحسب رويترز.

وكانت مصادر قالت لوكالة رويترز أمس إن منظمة أوبك وحلفاءها سيدرسون إبقاء إنتاجهم من النفط دون تغيير خلال شهر سبتمبر عندما يلتقون الأسبوع المقبل، على الرغم من دعوات من الولايات المتحدة بضخ مزيد من الإمدادات، وإن كانوا سيبحثون أيضا على الأرجح زيادة طفيفة في الإنتاج.

وبحلول الشهر المقبل ستكون (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، قد أنهت بالكامل عمليات خفض في الإنتاج نفذتها منذ جائحة كوفيد-19 في 2020.

وزادت أسعار النفط في 2020 لأعلى مستوياتها منذ عام 2008 وتخطت 139 دولارا للبرميل في مارس بعد أن فرضت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا.

وتراجعت الأسعار منذ ذلك الحين لنحو 108 دولارات في ظل تزايد المخاوف من أن التضخم الحاد الارتفاع وزيادة أسعار الفائدة سيؤديان إلى ركود سيضعف الطلب.

وكان تحالف "أوبك+" أبقى على على سياسته لزيادة الإنتاج لشهر أغسطس بمقدار 648 ألف برميل، بدون تغيير، رغم مطالب الدول المستهلكة بزيادة الإنتاج لتهدئة الأسعار.

وسيجتمع تحالف "أوبك +" الذي يضم روسيا في 3 أغسطس لمراجعة سياسة الإنتاج الشهرية.