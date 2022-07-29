وزير الطاقة السعودى يلتقى نائب رئيس الوزراء الروسى فى الرياض

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الطاقة السعودية أن وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان، التقى نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، فى الرياض عاصمة المملكة.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت وزارة الدفاع السعودية فى بيان عبر "تويتر"، إن "الجانبين ناقشا فى الاجتماع مستجدات أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة، وبحث فرص التعاون بين البلدين فى إطارها". ويأتى اجتماع الجانبين السعودى والروسى قبيل اجتماع "أوبك+"، المرتقب فى يوم 3 أغسطس المقبل.

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