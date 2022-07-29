روسيا تتهم كييف بقصف سجن فى أوكرانيا.. وتعلن مقتل 40 شخصا

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى بيان لها، اليوم الجمعة، أن قصفا شنته القوات الأوكرانية الليلة الماضية بصواريخ "هيمارس" على سجن يحتجز فيه أسرى حرب أوكرانيون، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.
وأوضح البيان إن مركز الاعتقال الواقع فى بلدة يلينوفكا فى جمهورية دونيتسك، والذى يحتجز فيه أسرى أوكرانيون، بمن فيهم مسلحو تنظيم "آزوف" المتطرف، تعرض لقصف من راجمات صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع.
وأضاف أنه نتيجة هذا القصف "الاستفزازى الدموى الذى نفذ بشكل متعمد"، قتل 40 شخص، وأصيب 75 آخرون من أسرى الحرب الأوكرانيين، كما أصيب 8 من موظفى المركز بجروح متفاوتة الخطورة.
كما أشارت الدفاع الروسية إلى أنه "فى الوقت الحاضر، تقوم أعداد كبيرة من الجنود الأوكرانيين بإلقاء أسلحتهم طواعية، مدركين الموقف الإنسانى الذى يبديه الجانب الروسى تجاه أسرى الحرب"، معتبرة أن "هذا الاستفزاز الفظيع يهدف إلى ترهيب الجنود الأوكرانيين وثنيهم عن الاستسلام"، مضيفا أن تحقيقا يجرى فى ملابسات الحادث.
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