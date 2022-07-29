العالم اليوم - أسهم اليابان تتراجع بسبب المخاوف من أداء الشركات

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تتراجع بسبب المخاوف من أداء الشركات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 12:21 مساءً - عكس المؤشر الياباني نيكي مساره خلال جلسة اليوم الجمعة ليغلق على انخفاض طفيف، مع تزايد المخاوف بشأن أداء الشركات اليابانية.

وكانت شركة "دينسو" لتصنيع قطع السيارات، والتي تعد مزودًا رئيسيًا لشركة "تويوتا"، قد خفضت من توقعات أرباحها التشغيلية للسنة الحالية بنسبة 14 بالمئة.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.05 بالمئة عند 27801.64 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 0.7 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع المؤشر بنسبة 0.4 بالمئة خلال الأسبوع.

كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 بالمئة إلى 1940.31 نقطة، وسجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.8 بالمئة.

وقال جون موريتا، المدير العام لقسم الأبحاث في "شيباجين" لإدارة الأصول، إن تخفيض التوقعات لأرباح "دينسو" أدى إلى توتر المعنويات، ما انعكس على أداء المؤشر.

وأضاف: "بما أن توقعات دينسو كانت سلبية، فإننا نتصور أن توقعات تويوتا قد لا تكون إيجابية".

وهبط سهم شركة دينسو بنسبة 5.2 بالمئة بعد أن خفضت الشركة توقعات أرباحها التشغيلية.

وارتفع سهم تويوتا 0.56 بالمئة، لكن سهم "هوندا موتور" تراجع 1.43 بالمئة.

وهبط سهم "هينو موتورز" بنسبة 6.53 بالمئة، وتراجع سهم "ميتسوبيشي موتورز" 5.74 بالمئة.

وانخفض سهم "إن.إي.سي" بنسبة 7.47 بالمئة، ليصبح الأسوأ أداء على مؤشر نيكي، وذلك بعد أن مُنيت الشركة المصنعة لأجهزة الكمبيوتر بخسارة في الربع الثاني.

وارتفع سهم "أدفانتست" 4.11 بالمئة، مما حد من تراجع مؤشر نيكي، بعد أن رفعت الشركة المصنعة لمعدات اختبار الرقائق توقعاتها، وأعلنت عن إعادة شراء الأسهم.

وارتفع في جلسة اليوم 85 سهما على المؤشر نيكي، بينما تراجع 137 سهمًا.