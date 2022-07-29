إستونيا: وقف إصدار تأشيرات سفر وتصاريح إقامة للطلاب والعمال الروس

وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، يأتى قرار وزارة الخارجية فى إستونيا لينهى أيضًا ممارسة منح حق العمل قصير الأجل للروس أو مواطنى روسيا البيضاء، حليفة موسكو، الذين حصلوا على تأشيرة دخول من دولة أخرى فى الاتحاد الأوروبى.
وفى بيان له، قال وزير الخارجية الإستونى، أورماس رينسلو، إن "استمرار العقوبات على روسيا ضرورى لضمان الضغط المستمر على البلاد"، مضيفًا أنه "إذا ساعدت العقوبات فى وقف العدوان الروسى، فسيترتب على ذلك تأثير إيجابى على أمننا".
وجنبًا إلى جنب مع لاتفيا وليتوانيا، حصلت إستونيا على استقلالها بعد خمسة عقود من الحكم السوفيتى فى عام 1991 وهى من بين أشد منتقدى الحرب الروسية على أوكرانيا.
وكانت إستونيا أعربت عن احتجاجها مرتين خلال الشهر الماضى وحده، منتقدة تصريحات وأفعال روسيا.
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