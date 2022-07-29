وزير الدفاع البريطانى يتهم روسيا بالفشل فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - اعتبر وزير الدفاع البريطانى بن والاس، أن روسيا تخفق فى جوانب عديدة فى حربها بأوكرانيا، مضيفًا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد يسعى لتغيير الاستراتيجية المتبعة مرة أخرى.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال والاس فى تصريحات لتلفزيون "سكاى نيوز": "الروس يخفقون حاليًا على الأرض فى جوانب عديدة.. خطط بوتين (أ وب وج) فشلت، وقد يتحول إلى الخطة (د)". ولم يوضح وزير الدفاع البريطانى طبيعة هذه الخطط.

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