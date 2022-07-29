أول إجراء أمريكى بشأن اختراق سجلات المحكمة الاتحادية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أشار رئيس قسم الأمن القومى بوزارة العدل، مات أولسن، إلى خطر الهجمات الإلكترونية من قبل دول أجنبية، حيث أخبر اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب الأمريكى أن هذه الواقعة "مصدر قلق كبير".

وبحسب الوكالة، جاءت تصريحات أولسن ردًا على أسئلة من الرئيس الديمقراطى للجنة القضائية، النائب جيرولد نادلر، الذى قال إن "3 عناصر أجنبية معادية" هاجمت نظام حفظ الوثائق بالمحاكم، لافتًا إلى أن اللجنة علمت فقط فى مارس "بالنطاق المذهل" للخرق.

كما أشار أولسن إلى أن وزارة العدل تعمل عن كثب مع القضاء الاتحادى فى جميع أنحاء البلاد لمعالجة هذه القضية.

ولم يعلن أولسن بشكل صريح عمن يقف وراء الهجوم، لكنه أشار إلى أن قسمه ركز بشكل عام على مخاطر الهجمات الإلكترونية من قبل دول أجنبية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة العدل إن "الوزارة كسياسة عامة لا تؤكد أو تنفى وجود تحقيقات محددة".

وكان المكتب الإدارى للمحاكم الأمريكية أعلن فى يناير 2021، عن إضافة إجراءات أمنية جديدة لحماية السجلات السرية أو المختومة، وذلك فى أعقاب اختراق واضح لنظام إدارة القضايا وحفظها الإلكترونى.