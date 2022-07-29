العالم اليوم - عجز التجارة الخارجية في تركيا يقفز 185 بالمئة في يونيو

انتم الان تتابعون خبر عجز التجارة الخارجية في تركيا يقفز 185 بالمئة في يونيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 11:15 صباحاً - ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 184.5 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، ليسجل نحو 8 مليارات دولار.

وأظهرت بيانات صادرة عن معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن واردات البلاد من السلع ارتفعت في شهر يونيو بنسبة 39.74 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 31.5 مليار دولار.

بينما ارتفعت صادرات تركيا بنسبة 18.7 بالمئة في نفس الشهر لتصل إلى 23.4 مليار دولار.

وتهدف تركيا، بموجب برنامج اقتصادي تم الكشف عنه العام الماضي، إلى التحول لتحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية، وذلك عبر زيادة الصادرات وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم بالبلاد وتراجع قيمة العملة.

وأظهرت البيانات أن عجز التجارة الخارجية في تركيا خلال النصف الأول من العام قد ارتفع بنسبة 142.7 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 51.40 مليار دولار.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع توقعاته للتضخم السنوي بنهاية العام إلى 60.4 بالمئة، أمس الخميس، مقابل توقعات سابقة بأن تكون النسبة 42.8 بالمئة، قبل ثلاثة أشهر.

وارتفع متوسط توقعات المركزي للتضخم بنهاية عام 2023 إلى نحو 19.2 بالمئة، من 12.9 بالمئة في توقعاته السابقة، وفقا لتقرير فصلي أعلنه محافظ البنك، شهاب كافجي أوغلو، عن التضخم.