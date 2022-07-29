العالم اليوم - أسهم أوروبا تتجه لتسجيل أفضل شهر منذ نوفمبر 2020

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تتجه لتسجيل أفضل شهر منذ نوفمبر 2020 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 11:15 صباحاً - ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة متجهة لتحقيق أول مكاسب شهرية في 4 أشهر إذ طغت أرباح قوية للشركات على المخاوف من الركود العالمي، بينما تحول التركيز الآن إلى التضخم في منطقة اليورو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت غرينتش، مرتفعا للجلسة الثالثة على التوالي، ويتجه لتسجيل أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020.

وصعد المؤشر 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع، إذ يأمل المستثمرون في تباطؤ وتيرة رفع معدلات الفائدة الأميركية، بعد أن أظهرت بيانات أمس الخميس انكماش أكبر اقتصاد في العالم للربع الثاني على التوالي.

وتلقت أسهم السلع الفاخرة دفعة بعد ارتفاع مبيعات شركة هيرميس ارتفاعا حادا في الربع الثاني، مدعومة بنمو سريع في أوروبا والولايات المتحدة، وانتعشت بقوة في الصين في يونيو، مما أدى إلى ارتفاع أسهم الشركة المصنعة لحقائب بيركين 6.7 بالمئة.

وصعدت أسهم إل.في.إم.إتش 1.4 بالمئة، مما قدم أكبر دفعة للمؤشر ستوكس 600.

وتقدم سهم بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 3.4 بالمئة إذ أعلن عن أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني بعد انخفاض مخصصات القروض المعدومة.

ومن المقرر صدور قراءات أولية عن التضخم في منطقة اليورو في يوليو وبيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في وقت لاحق اليوم.