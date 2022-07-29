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عمر شويل - جدة رسائل تهنئة العام الهجري الجديد والتي يتم إرسالها جميع الراغبين في إرسال رسالة رقيقة للتباريك بالعام الجديد في يوم راس السنة الهجرية 1444، ويتم كذلك التراسل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الهاتف النقال لصور جميلة ومعبرة عن التهنئة بالعام الجديد، ونقدم لكم صور متحركة جي اي اف يتم التراسل بها على البريد الإلكتروني ورسائل للتهنئة بفضل الاحتفال بهذا اليوم العظيم.

رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1444

يتم التراسل في أقبال العام الجديد بين الغير قارين على التزاور في هذا الموعد متمنيين دوام الخير والصحة والعافية، وقد تعود الشعب الإسلامي بالدول العربية وجميع دول العالم ألا تفوتهم مثل تلك المناسبات العطرة، وبالرغم من أن الاحتفال يكون فقط بالعيدين الفطر والاضحى إلا أن التراسل والتهنئة وصيام هذا اليوم العظيم له الفضل الكبير وسببا في كسب الحسنات من التواد والتواصل.

GIf رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1444 مسجات قصيرة وصور لبرقيات تهنئة برأس السنة الهجرية

ويكون مضمون تلك الرسائل هي التمنيات بعام جديد يملأه الفرح والرضا والسرور، وان يعيده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير وأن يرفع الله عنا كل بلاء وحرب وجوع وألم، وأن يعيد الله فضله وعفوه على المؤمنين ويجنبهم ويلات ومآثم الأمم، وأن يشفى جميع المرضى وان يرحم الموتى وان يكون عام مليء بفضل الله ورحمته على العالمين.

نموذج رسالة مقدمة في بداية العام الهجري للحبيب

حبيبي الغالي أحب أن أكون أوَّل من يهنئك بقدوم العام الجديد، وبقدوم رأس السنة الهجرية، هذا التاريخ وهذه الذكرى العظيمة التي تصادف الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، هذه الهجرة التي كانت من أعظم أسباب بناء الدولة الإسلامية العظيمة التي نشرت الإسلام في الأقطار كافة، فما أعظم أن نحتفل بهذه الذكرى العظيمة في هذا اليوم العظيم، كل عام وأنت بخير من الله رب العالمين.

إلى أصدقائي في هذا العالم أجمع، أسأل الله تبارك وتعالى لكم الخير والسلامة والصحة والعافية والرزق الوفير، اللهم اجعل السنة الجديدة على أصدقائي سنة خير وسعادة، ربِّي اجعلهم من الذين يسعدون في كل عام، اللهم اشملهم بمغفرتك ورحمتك وعفوك، أصدقائي الأحباب كل عام وأنتم بخير من الله رب العالمين.

مسيجات وصور مقدمة بالتهنئة بالعام الجديد