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عمر شويل - جدة رسائل تهنئة العام الهجري الجديد والتي يتم إرسالها جميع الراغبين في إرسال رسالة رقيقة للتباريك بالعام الجديد في يوم راس السنة الهجرية 1444، ويتم كذلك التراسل عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الهاتف النقال لصور جميلة ومعبرة عن التهنئة بالعام الجديد، ونقدم لكم صور متحركة جي اي اف يتم التراسل بها على البريد الإلكتروني ورسائل للتهنئة بفضل الاحتفال بهذا اليوم العظيم.
رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1444
يتم التراسل في أقبال العام الجديد بين الغير قارين على التزاور في هذا الموعد متمنيين دوام الخير والصحة والعافية، وقد تعود الشعب الإسلامي بالدول العربية وجميع دول العالم ألا تفوتهم مثل تلك المناسبات العطرة، وبالرغم من أن الاحتفال يكون فقط بالعيدين الفطر والاضحى إلا أن التراسل والتهنئة وصيام هذا اليوم العظيم له الفضل الكبير وسببا في كسب الحسنات من التواد والتواصل.
GIf رسائل تهنئة العام الهجري الجديد 1444 مسجات قصيرة وصور لبرقيات تهنئة برأس السنة الهجرية
ويكون مضمون تلك الرسائل هي التمنيات بعام جديد يملأه الفرح والرضا والسرور، وان يعيده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير وأن يرفع الله عنا كل بلاء وحرب وجوع وألم، وأن يعيد الله فضله وعفوه على المؤمنين ويجنبهم ويلات ومآثم الأمم، وأن يشفى جميع المرضى وان يرحم الموتى وان يكون عام مليء بفضل الله ورحمته على العالمين.
نموذج رسالة مقدمة في بداية العام الهجري للحبيب
حبيبي الغالي أحب أن أكون أوَّل من يهنئك بقدوم العام الجديد، وبقدوم رأس السنة الهجرية، هذا التاريخ وهذه الذكرى العظيمة التي تصادف الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، هذه الهجرة التي كانت من أعظم أسباب بناء الدولة الإسلامية العظيمة التي نشرت الإسلام في الأقطار كافة، فما أعظم أن نحتفل بهذه الذكرى العظيمة في هذا اليوم العظيم، كل عام وأنت بخير من الله رب العالمين.
إلى أصدقائي في هذا العالم أجمع، أسأل الله تبارك وتعالى لكم الخير والسلامة والصحة والعافية والرزق الوفير، اللهم اجعل السنة الجديدة على أصدقائي سنة خير وسعادة، ربِّي اجعلهم من الذين يسعدون في كل عام، اللهم اشملهم بمغفرتك ورحمتك وعفوك، أصدقائي الأحباب كل عام وأنتم بخير من الله رب العالمين.
مسيجات وصور مقدمة بالتهنئة بالعام الجديد
بالكلمات التي يسوغها القلب بدلًا من العقل، الكلمات المعطرة بالحب والشوق وعبير المحبة، أهنئكم بمناسبة العام الهجري الجديد، كل عام وأنتم بخير.
إنَّه عام هجري جديد أقبل علينا، فيا رب اجعل هذا العام مليئًا بالمحبة والخير لنا ولجميع المسلمين في هذا العالم، ربِّي اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارزقنا جنة بلا حساب، ورؤية بلا حجاب، اللهمَّ اجعلها سنة خير يا رب العالمين.
رسالة مليئة بالحب، وبأطيب الأمنيات التي تخرج من القلب إلى القلب بمناسبة العام الهجري الجديد، اللهمّ بارك لنا في عامنا الجديد واجعله خيرًا من أعوامنا السابقة يا رب العالمين.
اللهمَّ في هذه السنة الجديدة أسألك لجميع المسلمين الخير والرحمة والثبات، اللهم بارك لنا في أعمارنا وأرزاقنا، واجعلنا من الذين غفرت لهم وأعتقت رقابهم من النار في هذه السنة يا كريم.
في هذه السنة الهجرية الجديدة، أبعث رسالة إلى كل صديق وقريب من القلب، رسالة معطرة بذكر رب العالمين جل وعلا، أبعثها لكل مسلم يحق له الفرح بمناسبة الهجرة النبوية المباركة، أقول فيها: “اللهم اجعل هذه السنة كلها خير وسعادة وفرح علينا وعلى جميع المسلمين يا كريم، كل عام وأنتم بخير يا أغلى الناس على قلبي”.
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