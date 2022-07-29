تايوان: سنواصل تعميق شراكتنا مع واشنطن رغم اتصال بايدن وشى

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية التايوانية، اليوم الجمعة، أنها ستواصل تعميق شراكتها الأمنية الوثيقة مع الولايات المتحدة، وذلك تعقيبًا على الاتصال الهاتفى الذى جرى بين الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونظيره الصينى شى جين بينج، أمس الخميس.





وحسبما أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، فقد حذر شى الولايات المتحدة فى المكالمة، من اللعب بالنار فيما يتعلق بتايوان، فى ظل انزعاج بكين من زيارة محتملة تعتزمها رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى الجزيرة، التى تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

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