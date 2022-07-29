نيكاراجوا تمنع سفير أمريكا الجديد من دخول أراضيها عقب تصريحات مسيئة

وقال وزير خارجية نيكاراجوا دينيس مونكادا فى رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، وفقا لقناة (فرانس 24)، اليوم الجمعة، إن "حكومة نيكاراجوا، وفى إطار سلطتها و ممارستها لسيادتها الوطنية، تسحب على الفور التصريح الممنوح لهوجو رودريجيز".
وكان رودريجيز قال أمام مجلس الشيوخ، إن "نيكاراجوا تتحول بشكل متزايد إلى دولة منبوذة فى المنطقة، وشبه البلاد بالحكم الديكتاتورى الذى عاشته عائلته فى جمهورية الدومينيكان فى خمسينات القرن الماضى".
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن عين فى مايو الماضى رودريجيز سفيرا فى ماناجوا، ومن المفترض أن يصادق برلمان نيكاراجوا على تعيينه.
وتشهد العلاقات بين نيكاراجوا والولايات المتحدة توترا منذ تظاهرات المعارضة احتجاجا على حكومة دانيال أورتيجا فى 2018، التى قتل فيها 355 شخصا حسب لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان.
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