اليابان تحث على ضرورة اتخاذ خطوات احترازية مشددة لمواجهة كورونا

ووفقا لإحصاء من أمانة مجلس الوزراء اليابانى بحسب ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، فإنه اعتبارا من يوم الأربعاء الماضى نسبة معدلات الإشغال لأسرة المستشفيات المخصصة بلغت أكثر من 50% فى 19 محافظة من أصل 47 محافظة فى اليابان ما تشير إلى إجهاد على النظام الطبى.
وأكد مسؤولون يابانيون أن السياسة الجديدة تهدف للتركيز على كبار السن وأولئك الذين يعانون من ظروف أساسية تعرضهم لخطر كبير وسط الموجة السابعة من الوباء.
وبموجب الإعلان، يمكن لكل حكومة محافظة تشجيع الشركات على تعزيز العمل من المنزل، وفقا للمسؤولين اليابانيين.
وأوضحت الوكالة اليابانية أن الحكومة المركزية لا تزال مترددة فى فرض قيود على تحركات الناس مثل تلك التى تم تنفيذها فى ظل حالات الطواريء التى تم رفعها فى وقت سابق من العام الجارى، من أجل الحفاظ على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
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