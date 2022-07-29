جدة - نرمين السيد - ووصف حاكم الولاية آندى بشير وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة الفيضانات بالمدمرة والمميتة، مشيرا إلى أن عدد المفقودين لايزال غير معروف ويتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة.
وأضاف أنه بسبب هذه الظروف، لجأ كثير من السكان إلى أسطح منازلهم، بانتظار إنقاذهم.. لافتا إلى أنه تم إجلاء ما بين 20 و30 شخصا عن طريق الجو، فضلا عن نشر أربع مروحيات تابعة للحرس الوطنى، إضافة إلى قوارب مطاطية، للمساعدة فى عمليات الإغاثة.
يشار إلى أنه تجمع فى أجزاء من ولاية كنتاكى حوالى 20 سنتيمترا من مياه الأمطار فى غضون 24 ساعة، ويتوقع هطول مزيد من الأمطار حتى مساء اليوم، وسط استمرار التأهب فى مواجهة الفيضانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 8 أشخاص جراء فيضانات ولاية كنتاكى الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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