إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر لقناة (السومرية نيوز)، إنه "تحسبا من وقوع أى طارىء تباشر القوات الأمنية بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء بالصبات الكونكريتية".

وكان رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى قد أكد أمس، أن الحكومة ملتزمة بواجبها فى حفظ الأمن، وضمان السلم الاجتماعى وحماية المؤسسات العامة والخاصة، والبعثات الدبلوماسية.

وشدد الكاظمى خلال اجتماع مع القيادات الأمنية على أن الأجهزة الأمنية تؤدى دورها وفق القانون لحماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية، ومنع أى محاولة للإخلال بالأمن والنظام العام.. وناقش الاجتماع مجريات ما حدث أثناء التظاهرات فى المنطقة الخضراء، وآلية حماية التظاهر بما يضمن عدم التعرض للمتظاهرين السلميين.