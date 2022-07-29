غدا.. بيلوسى تقود وفدا من الكونجرس فى مستهل جولة آسيوية

جدة - نرمين السيد - تتوجه نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، على رأس وفد رسمى من الكونجرس إلى آسيا فى جولة تتضمن زيارة كل من اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة.





وأشارت مصادر لشبكة إن بى سى الأمريكية، إلى أنه لم يتضح بعد مدى قيام بيلوسى بزيارة تايوان ضمن جولتها لحلفاء الولايات المتحدة فى آسيا.

وتأتى مغادرة وفد بيلوسى الجمعة باعتباره آخر يوم فى أعمال مجلس النواب الأمريكى قبل رفع جلساته فى عطلة تستمر على مدى شهر أغسطس، حسب شبكة بلومبرج.

ودعت بيلوسى كبار أعضاء الكونجرس للمشاركة فى هذا الوفد معها مثل النائبين الديمقراطيين جريجورى ميكس رئيس لجنة الشئون الخارجية ومارك تاكانو رئيس لجنة المحاربين القدامى والذى قاد وفدا من الكونجرس فى العام الماضى فى زيارة لتايوان.

ويذكر أن تقارير سابقة أفادت بأن بيلوسى قد تزور تايوان كانت قد تصدرت وسائل الإعلام العالمية، بما دعا الصين إلى إصدار تحذيرات من أنها قد تقوم بـ"رد قوي" إذا ما وطأت قدما بيلوسى أرض تايوان، والتى تقول بكين إنها جزيرة تخضع لسيطرتها.