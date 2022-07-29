العالم اليوم - أسعار البنزين بأميركا تواصل التراجع لليوم الـ 43 على التوالي

انتم الان تتابعون خبر أسعار البنزين بأميركا تواصل التراجع لليوم الـ 43 على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 09:21 صباحاً - تراجعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة لليوم الـ 43 على التوالي، ليصل متوسط سعر البنزين في محطات الوقود الأميركية إلى حوالي 4.25 دولار للغالون، يوم الخميس، بحسب ما ذكره باتريك هان، رئيس قسم تحليلات النفط في شركة "غازبادي" على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وفقد سعر البنزين الذي يؤرق الأميركيين حوالي 78 سنتا من أعلى مستوى قياسي سجله في منتصف يونيو الماضي عند 5.016 دولار للغالون.

وأشار هان إلى أن متوسط سعر البنزين بأميركا كان قد تراجع يوم الأربعاء بمقدار 4.5 سنت، وهي أكبر وتيرة هبوط يومي على الإطلاق.

وتوقع أن يواصل البنزين هبوطه إلى ما دون 4 دولارات للغالون خلال الأيام المقبلة، وهو المستوى الذي تحقق في بعض الولايات الأميركية.

وساهم انخفاض النفط بنحو 6 بالمئة على مدار شهر ليصل إلى حوالي 107 دولارات للبرميل خلال تعاملات اليوم، في هبوط أسعار النفط، بالإضافة إلى تراجع الطلب على البنزين على الرغم من موسم السفر.

كما أن انخفاض أسعار البنزين جاءت أيضا بدعم من السحب من احتياطيات النفط الأميركية الذي سمحت به إدارة بايدن من أجل تهدئة أسعار النفط.

وطالب الرئيس الأميركي جو بايدن أصحاب محطات الوقود أكثر من مرة بخفض أسعار المحروقات، كما حث منتجي النفط الكبار بزيادة الإنتاج من أجل خفض مستويات الأسعار المرتفعة.