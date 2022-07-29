العالم اليوم - شركة تابعة لـ "أرامكو" تحقق أرباحا فصلية بـ 775 مليون دولار

انتم الان تتابعون خبر شركة تابعة لـ "أرامكو" تحقق أرباحا فصلية بـ 775 مليون دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 08:15 صباحاً - ارتفعت أرباح شركة "إس أويل كورب"، الكورية الجنوبية، في الربع الثاني بأكثر من 200 بالمئة، بدعم من زيادة كبيرة في أسعار النفط والغاز.

وتوقعت شركة النفط الكورية، المملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية، أن تتراجع هوامش أرباح التكرير الإقليمية في الربع الثالث لكنها ستظل مرتفعة مدعومة بوضع الإمدادات المحدود في نظام التكرير العالمي.

وقالت الشركة، في بيان لها: "اتسعت هوامش أرباح التكرير، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ارتفاع أسعار الوحدات، وحقق قطاع البتروكيماويات تحولًا وتحسنت أيضا أرباح زيوت التشحيم".

وترتبط هوامش التكرير، وهي مقياس رئيس لربحية شركات التكرير، بأسعار النفط الدولية، وعادة ما يعني ارتفاع أسعار النفط الخام هوامش أكبر، أو الفرق بين القيمة الإجمالية للمنتجات النفطية وتكلفة النفط الخام والخدمات ذات الصلة.

وبحسب البيان، ارتفعت الأرباح التشغيلية الفصلية بأكثر من 3 أضعاف لتصل إلى 1.72 تريليون وون (حوالي 1.3 مليار دولار)، بالمقارنة مع 571 مليار وون (440 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي أرباح شركة إس أويل نحو 1.01 تريليون وون (775.2 مليون دولار) في المدة من أبريل إلى نهاية يونيو، بزيادة 146%، من 410.7 مليار وون (320 مليون دولار) في العام السابق.

وزادت مبيعات الشركة بنسبة 70.5% على أساس سنوي لتصل إلى 11.44 تريليون وون (8.8 مليار دولار) خلال الربع الثاني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في أرباح الشركة الكورية، فإنها جاءت أقل من توقعات السوق، إذ بلغ متوسط تقدير الأرباح الصافية من قبل المحللين 1.13 تريليون وون (حوالي 870 مليون دولار)، وفقًا لمسح أجرته شركة يونهاب إنفوماكس.