العالم اليوم - فودن عن هالاند: مرعب أمام المرمى

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 08:15 صباحاً - قال فيل فودن، إن إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الجديد، مرعب أمام المرمى، مؤكدا أن المهاجم النرويجي سيتأقلم سريعا مع الحياة في إنجلترا، وسيصبح عنصرا رئيسيا في تشكيلة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأظهر هالاند، الذي انضم إلى سيتي من بروسيا دورتموند في عقد مدته خمس سنوات الشهر الماضي، لمحة عن براعته أمام المرمى بلمسة رائعة في الفوز (1-0) على بايرن ميونيخ وديا في وقت سابق هذا الأسبوع.

كما أنهت صفقة المهاجم البالغ عمره 22 عاما سعي سيتي للتعاقد مع بديل لهدافه التاريخي سيرجيو أغويرو بعد انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى برشلونة في صفقة مجانية العام الماضي.

وقال لاعب وسط السيتي فودن لشبكة "سكاي سبورتس" عن زميله الجديد: "إنه إضافة رائعة للفريق ويجعل الجميع يضحك وهو متواضع وهذا أمر مهم".

وأضاف: "إنه مرعب أمام المرمى، قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتأقلم لكنني متأكد من أنه لا يمكن إيقافه"، وفقما نقلت "رويترز".

وأكمل قائلا: "إنه يشبه إلى حد كبير أغويرو حيث يمكنه وضع الكرة في المرمى بكافة الطرق، إذا تمكنا من التمرير له في المناطق الصحيحة فسيكون مهما حقا بالنسبة لنا هذا العام".

ويبدأ سيتي، الذي يواجه ليفربول بطل كأس الاتحاد الإنجليزي في مباراة درع المجتمع السبت، الدفاع عن لقب الدوري بلقاء مع وست هام يونايتد في السابع من الشهر المقبل.