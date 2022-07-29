العالم اليوم - بالفيديو.. قتلى في حريق بموسكو

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. قتلى في حريق بموسكو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 08:15 صباحاً - تسبب حريق في مبنى بجنوب شرق موسكو بمقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص ليل الخميس الجمعة.

وأوضحت السلطات الروسية أن النيران التي تسببت في الوفيات، بدأت في حانة.

وقالت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الجنائية الرئيسية في بيان "تفيد معلومات أولى بأن ثمانية أشخاص قضوا في الحريق وأدخل أربعة آخرون المستشفى"، وفقما نقلت "فرانس برس".