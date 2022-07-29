نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القرض الشخصي من البنك السعودي للاستثمار يصل إلي 1,5 مليون ريال بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرض الشخصي من البنك السعودي للاستثمار هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي توفر مبلغ بقيمة تصل إلي 1,5 مليون ريال سعودي كحد أقصي ولا تقل عن 50,000 ألف ريال سعودي. فمن منا لا يحتاج إلي وجود فائض من المال لأي ظرف, فالعديد من العملاء يبحثون عن مصادر تمويلية بغرض شراء سيارة أو منزل أو التوسع في أحد المشروعات, ولهذا فقد قدم البنك السعودي للاستثمار القرض الشخصي بهذه القيمة العالية, ويعد البنك السعودي للاستثمار هو أحد أهم المصارف الموجودة في المملكة العربية السعودية والذي يقدم العديد من الحلول التمويلية المتنوعة من خلال التنويع في المنتجات التمويلية لكي تتناسب مع كل فئة واحتياجاتها, ولكن وضع البنك بعض الضوابط والمحددات الهامة للحصول علي كل تمويل, وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل التمويل الشخصي من السعودي للاستثمار وما هي المميزات والشروط والضوابط خلال السطور القليلة في المقال.

مميزات القرض الشخصي من البنك السعودي للاستثمار

أعلن البنك السعودي للاستثمار أنه تم تقديم منتج التمويل الشخصي وسط العديد من المميزات الهامة التي عليها العميل عند الحصول علي القرض الشخصي وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلنت الهيئات الإسلامية في البنك.

التمويل كبير جداً يصل إلي 1,5 مليون ريال سعودي.

أنظمة السداد للتمويل مرنة تصل إلي 60 شهراً ولا تقل عن 6 أشهر.

الإعفاء من سداد باقي الأقساط في حالة الوقاة لا قدّر الله.

إمكانية القيام بإعادة التمويل في حالة الالتزام بالشروط التي وضعها البنك.

في حالة الحصول علي راتب أو دخل إضافي فيمكن الحصول علي تمويل إضافي من البنك وطبقاً للشروط التي وضعها البنك.

شروط الحصول علي قرض بنك الاستثمار السعودي الشخصي

وضع بنك السعودي الاستثماري بعض الشروط والضوابط الهامة من أجل الحصول علي القرض وهي كالتالي:

التمويل متاح للسعوديين فقط.

ألا يقل عمر العميل عن 60 عاماً عند سداد أخر قسط.

أن يكون العميل علي رأس عمل لدى شركة أو جهة معتمدة من بنك الاستثمار لمدة لا تقل عن (1) شهر فقط للعاملين لدي القطاع الحكومي ولا عن (3) أشهر للعاملين لدي القطاع الخاص.

ضرورة وجود حساب للعميل لدى البنك السعودي للاستثمار.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول علي التمويل

القيام بملء طلبات التمويل المعلنة من البنك والتي يمكن الحصول عليها عند التوجه لأحد فروع البنك.

خطاب معتمد من جهة العمل متضمن الراتب الشهري وتاريخ تولي الوظيفة.

خطاب تحويل الراتب علي البنك.

صورة ضوئية من الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

كما أعلن بنك السعودي للاستثمار أنه يمكن القيام بالتقديم للحصول علي التمويل من خلال التكرم بالتوجه إلي أحد فروع البنك الموجودة بكافة أنحاء المملكة وتجهيز الأوراق والمستندات وفي حالة المطابقة للشروط والمتطلبات فسوف تحص علي التمويل الشخصي الخاص بك في أسرع وقت.