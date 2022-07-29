نتائج التوجيهي الأردن 2022 tawjihi| الثانوية العامة عبر وزارة التربية والتعليم moe.gov.jo

هل تبحث عن نتائج التوجيهي الأردن 2022 tawjihi؟، هناك العديد من الطلاب والطالبات يرغبون في التعرف على نتيجة الثانوية العامة عبر وزارة التربية والتعليم moe.gov.jo، بعد اعلان الوزارة عن اعتماد وزير التربية والتعليم النتيجة وكشوف الطلاب النهائية لإعلانها رسمياً خلال ساعات عبر موقعها الرسمي، حيث يُمكن للطلاب الدخول عبر الرابط والاستعلام من خلال الاسم أو رقم الجلوس حسب الإدارة التعليمية التابع لها

نتائج التوجيهي الأردن 2022

الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة الأردنية ينتظرون الإعلان عن موعد نتائج التوجيهي الأردن 2022، يأتي ذلك بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم النتائج خلال ساعات الماضية بالإعلان عن الانتهاء من رصد الدرجات في الكنترولات، حيث تعتبر مرحلة الثانوية العامة من أهم مراحل التعليم التي يتم بعدها دخول الجامعات والكليات التي يطمح إليها كل طالب وطالبة وهي تقرر مستقبل الفرد، كما صرحت وزارة التربية والتعليم خلال الساعات الماضية أنه تم الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحانات لطلبة التوجيهي والآن ننتظر اعتماد الوزير للنتيجة والإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية.

نتيجة 2022 tawjihi

يمكن لطلاب وطالبات التوجيهي 2022 في المملكة الأردنية الهاشمية من التعرف على نتائج التوجيهي التكميلي 2022 من خلال رابط وزارة التربية والتعليم الأردنية مثل الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم المملكة الاردنية الهاشمية

إدخال اسم الطالب وكلمة المرور.

من خلال الضفحة الرئيسية أضغط على High School Grade Service.

إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس.

بالإضافة إلى إدخال رمز التحقق.

ثم اضغط على كلمة “بحث” وهنا سيعرض لك نتيجة الثانوية العامة 2022 للطالب.

بالإضافة إلى عرض جميع الدرجات لكل مادة الخاصة بالطالب.

عليك طباعة الشهادة لإرفاقها مع المستندات الخاصة بك.

نتيجة الثانوية العامة دور أول

وفور الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العام للدور التكميلي الأول، سيتم الاستعداد لخوص اختبارات الدور الثاني للراسبين، بالتزمن مع بدء عملية تنسيق الكليات والجامعات المختلفة حسب احتياجاتها وتناسبها مع درجات القبول للطلاب والطالبات في جميع أنحاء المملكة.