وزراء الهجرة فى المقاطعات الكندية يطالبون بمزيد من السيطرة على المهاجرين

جدة - نرمين السيد - ودعا وزراء من أونتاريو وألبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا، شون فريزر وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، إلى السماح لمقاطعاتهم باختيار المزيد من المهاجرين "بالمهارات التى يحتاجونها أكثر".

وجاء فى الرسالة "نحن بحاجة إلى القدرة على الاستجابة للاحتياجات سريعة التطور لمناطق ومجتمعات محددة، مع نظام مرن يمكننا التكيف مع الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية المتغيرة".

وقال الوزراء، فى رسالتهم، إن كندا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لجذب العمال والاحتفاظ بهم - لا سيما فى المهن الماهرة - ويقولون إنه يجب السماح للمقاطعات بتوظيف العمال وتوفير وظائف محلية جيدة لهم.

وأضافت الرسالة أن المقاطعات تعرف اقتصاداتها المحلية بشكل أفضل، ويمكنها اختيار الوافدين الجدد إلى كندا الذين لديهم "أكبر فرصة للنجاح".