العالم اليوم - الخام الأميركي يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 3 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر الخام الأميركي يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو 3 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 07:18 صباحاً - استقرت أسعار النفط عند مستوى مرتفع في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، مدعومة بمخاوف مرتبطة بالإمدادات ومع تحول التركيز إلى الاجتماع المقبل لتكتل أوبك+، وإن حدت مخاوف الركود من المكاسب.

وبحلول الساعة 0330 بتوقيت غرينتش زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر، 38 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 96.80دولار للبرميل ليعوض خسائر تكبدها في الجلسة السابقة ويتجه صوب تسجيل زيادة أسبوعية بنحو ثلاثة بالمئة.

واستقرت العقود الاجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، التي ينقضي أجلها اليوم الجمعة، عند التسوية عند 107.14 دولار للبرميل. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 8 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 101.91 دولار للبرميل.

وسيكون الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، أو التكتل المعروف باسم أوبك+، في الثالث من أغسطس عاملا مهما في السوق.

وذكرت مصادر في أوبك+ أن التكتل سيدرس الإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير لشهر سبتمبر، لكن مصدران في التكتل أبلغا رويترز بأنه ستجري مناقشة زيادة طفبفة في الإنتاج.

وسيكون قرار عدم زيادة الإنتاج مخيبا لآمال الولايات المتحدة بعد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن السعودية هذا الشهر على أمل التوصل لاتفاق بخصوص إنتاج النفط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قوله، أمس الخميس إن الحكومة متفائلة بخصوص اجتماع أوبك+، مضيفا أن زيادة الإنتاج قد تساهم في استقرار السوق.