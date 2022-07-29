بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة زيادة من 60 إلى 100 ألف ريال سعودي؛ حيث قد تم الإعلان للتو من خلال بنك التسليف السعودي المعروف حاليًا باسم بنك التنمية الاجتماعية والذي يهدف إلى توفير أسهل وأيسر وسائل الدعم المالي والاجتماعي إلى مختلف الفئات داخل المملكة ، من أجل مساعدهم على توفير متطلبات الحياة الأساسية عبر إقامة المشروعات الخاصة وتنميتها وأيضًا بعض صور التمويل الأخرى مثل تمويل الزواج وتمويل الترميم وكنف وأهل للنساء وغيرهم.

بنك التنمية الاجتماعية يرفع قرض الأسرة إلى 100 ألف ريال

لقد أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السُّعُودية عن اتخاذ قرار برفع قيمة قرض الأسرة إلى مائة ألف 100000 ريال سعودي بعد أن كان الحد الأعلى له 60 ألف ريال فقط، ولكن وفق مجموعة من الشروط الأساسية ، مثل:

ألّا تتجاوز قيمة الدخل الأساسي الشهري للأسرة أكثر من 14500 ريال سعودي.

لا يكون نصيب الفرد الواحد ضمن أفراد الأسرة صاحبة طلب القرض أكبر من 3 آلاف ريال سعودي.

يمكن للمرأة السُّعُودية أن قوم بالتقديم على طلب الحصول على قرض الأسرة في الحالات الآتية: (مهجورة، أرملة، مطلقة) وكانت مسؤولة عن إعالة طفل واحد أو أكثر.

أن يكون السجل الائتماني لصاحب طلب القرض سليم تمامًا.

لا يزيد عمر المواطن أو المواطنة المتقدمين بطلب الحصول على القرض الأسري عن سبعين 70 عام.

تقديم ما يثبت الالتزام بسداد القروض السابقة في حالة الحصول على أي قرض سابق من بنك التسليف.

لا بد من وجود حساب بنكي خاص بالمواطن ورقم الايبان.

إمكانية سداد القرض على مدار 60 شهرًا.

تقديم قرض الاسرة 1444

يمكن التقديم على قرض الأسرة بسهولة في حالة استيفاء جميع الشروط عبر اتباع الخطوات التالية: