هل تم إلغاء الفصل الدراسي الثالث 1444؟ وزارة التعليم السعودية تجيب

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جاءت أنباء رسمية مؤكدة على لسان وزير التعليم السعودي تنفي الأنباء المتداولة عن إلغاء الدراسة في الفصل الدراسي الثالث بشكل عام، وبشكل خاص للمرحلة الابتدائية، حيث صرح وزير التعليم باستمرار العمل بنظام الفصول التعليمية الثلاثة لكافة المراحل التعليمية وذلك مع تقييم مستوى كلاً من الطالب والمعلم، وفيما يخص المعاهد والجامعات فقد أوصى مجلس الشورى باستمرار العمل بنظام الثلاث فصول في الجامعات والكليات التقنية داخل المملكة العربية السعودية.
الجدول الدراسي للعام الجديد ١٤٤٤
تم طرح الجدول الدراسي الجديد الخاص بالمنظومة التعليمية لطلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تقسيم الجدول ليشمل مواعيد بدء الدراسة في الفصول التعليمية الثلاثة وكذلك مواعيد الامتحانات وموعد نهاية العام الدراسي ١٤٤٤ ومواعيد العطلات الإجازات الرسمية والأعياد، تم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
تاريخ بدء وانتهاء الدراسة في الفصول الدراسية لعام ١٤٤٤
تم تحديد جداول الفصول التعليمية الثلاثة للعام الدراسي ١٤٤٤على النحو التالي:
- جدول الدراسة في الفصل الدراسي الأول لعام ١٤٤٤هـ: تبدأ دراسة الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية في تاريخ الأول من صفر لعام ١٤٤٤والذي يوافق يوم الأحد المدون بتاريخ ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٢، على أن ينتهي الترم الأول في تاريخ ٣٠ من ربيع الثاني ٢٠٢٢ أي تستمر مدة الدراسة في الفصل الدراسي الأول ١٣ أسبوع.
- جدول الدراسة في الفصل الدراسي الثاني ١٤٤٤هـ: من المقرر بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في تاريخ العاشر من جماد الأول لعام ١٤٤٤ والذي يوافق يوم الأحد الرابع من ديسمبر٢٠٢٢، على أن تنتهي الدراسة في تاريخ العاشر من شعبان ١٤٤٤ الذي يوافق الثاني من مارس لعام ٢٠٢٣ أي تستمر الدراسة لمدة ١٣ أسبوع.
- جدول الدراسة في الفصل الدراسي الثالث ١٤٤٤هـ: من المقرر بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الذي يوافق ٢٠شعبان ١٤٤٤ و الثاني عشر من مارس لعام ٢٠٢٣، على أن تنتهي الدراسة في تاريخ الرابع من ذي الحجة لعام ١٤٤٤ و ٢٢ من يونيو ٢٠٢٣ وبذاك تستمر الدراسة لمدة ١٣ أسبوع.
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