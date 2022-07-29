هل تم إلغاء الفصل الدراسي الثالث 1444؟ وزارة التعليم السعودية تجيب

جاءت أنباء رسمية مؤكدة على لسان وزير التعليم السعودي تنفي الأنباء المتداولة عن إلغاء الدراسة في الفصل الدراسي الثالث بشكل عام، وبشكل خاص للمرحلة الابتدائية، حيث صرح وزير التعليم باستمرار العمل بنظام الفصول التعليمية الثلاثة لكافة المراحل التعليمية وذلك مع تقييم مستوى كلاً من الطالب والمعلم، وفيما يخص المعاهد والجامعات فقد أوصى مجلس الشورى باستمرار العمل بنظام الثلاث فصول في الجامعات والكليات التقنية داخل المملكة العربية السعودية.

الجدول الدراسي للعام الجديد ١٤٤٤

تم طرح الجدول الدراسي الجديد الخاص بالمنظومة التعليمية لطلاب وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في المملكة العربية السعودية، حيث تم تقسيم الجدول ليشمل مواعيد بدء الدراسة في الفصول التعليمية الثلاثة وكذلك مواعيد الامتحانات وموعد نهاية العام الدراسي ١٤٤٤ ومواعيد العطلات الإجازات الرسمية والأعياد، تم ذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

تاريخ بدء وانتهاء الدراسة في الفصول الدراسية لعام ١٤٤٤

تم تحديد جداول الفصول التعليمية الثلاثة للعام الدراسي ١٤٤٤على النحو التالي: