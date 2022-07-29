العالم اليوم - بايدن يمدد حالة الطوارئ الوطنية بشأن لبنان.. ويتهم إيران

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 29 يوليو 2022 04:18 صباحاً - أخطر الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس، الكونغرس بتمديد حالة الطوارئ الوطنية فيما يتعلق بلبنان، مشيرا إلى استمرار أنشطة مثل نقل الأسلحة من إيران.

وقال بايدن، في رسالته الى الكونغرس، إن الأسلحة التي يجري نقلها باستمرار من إيران إلى حزب الله في لبنان، تشمل أنظمة متطورة بشكل متزايد.

ونبه الرئيس الأميركي إلى أن تلك الأفعال تقوض السيادة اللبنانية، كما تساهم في زعزعة الاستقرار السياسي والاقتصادي في الشرق الأوسط.

وأضاف الرئيس الأميركي أن تلك الأنشطة شكل تهديدا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وحالة الطوارئ الوطنية عبارة عن حق يمنحه الكونغرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمتها الرئيس، للتعامل مع الأزمات الطارئة بسرعة.

وبموجب حالة الطوارئ، يحق لرئيس الولايات المتحدة أن يتجنب قيودا وحدودا على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات.

ويخول الدستور الأمريكي للرئيس حق مواجهة الحالات الطارئة، بما يتطلب سرعة االتحرك واتخاذ قرارات أمام ظروف طارئة تشكل تهديدات كبرى للولايات المتحدة الأميركية.