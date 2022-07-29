متى يتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي الدفعة الثامنة أغسطس 2022 في البنوك

صدرت بالأمس نتائج الأهلية الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور، نقدم لكم موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي في البنوك المختلفة في المملكة العربية السعودية، وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق من مساء يوم الأربعاء 27 من يوليو نتائج أهلية الضمان المطور، وهذه النتائج هي التي تحدد الفئات التي سيتم إيداع راتب الضمان في حساباتها، وكان العديد من المستفيدين قد أبدى استياءه الشديد بسبب ظهور نتيجة الأهلية الخاصة به غير مؤهل، حيث يرى البعض أن هناك خطأ ما في هذا الأمر، وهو مادفع وزارة الموارد البشرية إلى مطالبة المتضررين بتقديم طلبات الاعتراض على نتائج الأهلية، وفي المقابل طالبت وزارة الموارد البشرية المستفيدين بضرورة متابعة بياناتهم عبر موقع الضمان المطور، وإذا تمت مطالبتهم بتحديث البيانات فيجب الالتزام بهذا الأمر.

إيداع راتب الضمان الاجتماعي

وكان العديد من المستفيدين ممن ظهرت لهم نتيجة الأهلية غير مؤهل قد تحدثوا في تغريدات موجهة إلى الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية على تويتر عن أسباب عدم أهليتهم، وأكدت الوزارة أن من يظهر له في نتيجة الأهلية أنه غير مؤهل فذلك يرجع لوجود خطأ في البيانات المدخلة، وعند مراجعة هذه البيانات مع الجهات ذات العلاقة يتم اكتشاف الأخطاء، لذلك نوهت الوزارة أنه يجب عند تسجيل البيانات التأكد من صحة البيانات المدخلة على الطلب، وكذلك ضرورة الإفصاح عن إجمالي الدخل، وإذا كان هناك أي خطأ في البيانات، أو تم إدخال إجمالي الدخل مخالفا للحقيقة وأثبتت الجهات ذات العلاقة هذا الخطأ يتم رفض الأهلية.

موعد بدء إيداع الدعم الشهري الدفعة الثامنة أغسطس 2022

ووفقا للنظام المتبع في نظام الضمان الاجتماعي المطور، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تبدأ في إيداع مخصصات الدعم الشهري للمستفيدين من الضمان المطور في اليوم الأول من الشهر الميلادي مالم يكن هذا اليوم يوافق عطلة رسمية في المملكة، وبناء على ذلك فإنه من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر أغسطس لمستفيدي الضمان المطور والضمان القديم في الساعات الأولى ليوم الإثنين المقبل الموافق 1 من أغسطس 2022 في كافة البنوك بمناطق المملكة المختلفة.