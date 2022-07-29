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كيفية الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر منصة إنجاز، تسعى وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية جاهدة لضمان طلبات التأشيرة الصادرة عن المملكة العربية السعودية، من جهة أخري يمكن لمراجعي الوزارة طلب معلومات عن الطلبات المقدمة من خلال إحدى الخدمات الرئيسية.
كيفية الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر منصة إنجاز
من الممكن الآن العثور على تأشيرة برقم طلب عبر منصة إنجاز، من خلال اتباع الخطوات التالية:
- بداية، قم بتسجيل الدخول إلى منصة إنجاز لخدمة التأشيرات مباشرة.
املأ حقول الطلب.
- انقر فوق الأيقونة (ابحث عن تأشيرة حسب رقم الطلب).
- أضف رقم الطلب إلى الحقل المتوفر.
- أضف رقم جواز سفرك.
- أضف أيقونة صورة.
- في النهاية، انقر فوق علامة التبويب الطلبات.
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طريقة الاستعلام عن تأشيرة برقم الصادر منصة إنجاز
يمكنك أيضًا التحقق من التأشيرة للرقم الصادر عن منصة إنجاز باتباع الخطوات:
- في البداية، ادخل إلى منصة إنجاز مباشرة.
- بعد ذلك، انقر فوق رمز خدمة رقم الاتصال.
- ثم استخدم رقم الطلب الخاص بك لتحديد رمز طلب التأشيرة.
- في الخطوة التالية، الرجاء إدخال رقم طلبك.
- الرجاء إدخال رقم جواز سفرك.
- في النهاية، الرجاء إدخال رمز الصورة.
تسجيل الدخول في منصة إنجاز للاستعلام عن التأشيرات
تساهم خدمات انجاز باختصار الوقت والجهد بشكل ملحوظ بكونها تقدم خدمات إلكترونية سهلة الإنجاز، زيادة على ذلك يمكن الاستفادة من خدمات المنصة عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة إنجاز للأفراد ، وللقطاعات والمنظمات .
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