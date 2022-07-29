كيفية الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر منصة إنجاز، تسعى وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية جاهدة لضمان طلبات التأشيرة الصادرة عن المملكة العربية السعودية، من جهة أخري يمكن لمراجعي الوزارة طلب معلومات عن الطلبات المقدمة من خلال إحدى الخدمات الرئيسية.

كيفية الاستعلام عن تأشيرة برقم الطلب عبر منصة إنجاز

من الممكن الآن العثور على تأشيرة برقم طلب عبر منصة إنجاز، من خلال اتباع الخطوات التالية:

بداية، قم بتسجيل الدخول إلى منصة إنجاز لخدمة التأشيرات مباشرة.

املأ حقول الطلب.

املأ حقول الطلب. انقر فوق الأيقونة (ابحث عن تأشيرة حسب رقم الطلب).

أضف رقم الطلب إلى الحقل المتوفر.

أضف رقم جواز سفرك.

أضف أيقونة صورة.

في النهاية، انقر فوق علامة التبويب الطلبات.

رسوم إصدار التأشيرات في السعودية

الخدمة الرسوم الملاحظات إضافة تابع من مواليد المملكة مجانا تـأشيرة خروج نهائي مجانا إصدار تجديد إقامة الطلبة حاملي التأشيرة الدراسية مجانا تمديد تأشيرة الزيارة 100 ريال إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة خمس سنوات 300 ريال إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة عشر سنوات 600 ريال إصدار تأشيرة خروج وعودة مفردة 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد اقصى و100ريال عن كل شهر اضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة تأشيرة مرور عبر الأراضي السعودية 300 ريال تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال تأشيرة الدخول المتعدد 3000 ريال لمدة ستة أشهر تأشيرة الدخول المتعدد 5000 ريال لمدة سنة تأشيرة الدخول المتعدد 8000 ريال لمدة سنتان إصدار رخصة الاقامة للعمالة المنزلية (مزارع -راعي) للأفراد 600 ريال إصدار وتجديد اقامة مرافقين المقيم بعد بلوغ السن القانوني 18 سنة 500 ريال إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى و200 ريال عن كل شهر إضافي وذلك في حدود مدة سريان الإقامة إصدار وتجديد إقامة لعمالة الشركات والمؤسسات 650 ريال

طريقة الاستعلام عن تأشيرة برقم الصادر منصة إنجاز

يمكنك أيضًا التحقق من التأشيرة للرقم الصادر عن منصة إنجاز باتباع الخطوات:

في البداية، ادخل إلى منصة إنجاز مباشرة.

بعد ذلك، انقر فوق رمز خدمة رقم الاتصال.

ثم استخدم رقم الطلب الخاص بك لتحديد رمز طلب التأشيرة.

في الخطوة التالية، الرجاء إدخال رقم طلبك.

الرجاء إدخال رقم جواز سفرك.

في النهاية، الرجاء إدخال رمز الصورة.

تسجيل الدخول في منصة إنجاز للاستعلام عن التأشيرات

تساهم خدمات انجاز باختصار الوقت والجهد بشكل ملحوظ بكونها تقدم خدمات إلكترونية سهلة الإنجاز، زيادة على ذلك يمكن الاستفادة من خدمات المنصة عن طريق تسجيل الدخول إلى منصة إنجاز للأفراد ، وللقطاعات والمنظمات .