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يفضل العديد من الناس تناول كفتة الفراخ اللذيذة، والتى يقبل على تناولها العديد من الناس سواء الكبار أو الصغار، ويمكن عمل الكفتة من اللحمة أو من السمك أو من الفراخ التى سوف نقدمها بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة فى كل منزل، وتصنع الكفتة من صدور الدجاج المخلى مع البصل المفروم والفلفل الاخضر والثوم البودر وبهارات الدجاج والفلفل الأسود ثم تخلط هذه المكونات جيدا، ويمكن أن يتم نضجها فى شواية على الفحم أو فى الفرن، ويمكن عمل صدور الدجاج المخلى بانيه أو شاورما أو فاهيتا أو كوردن بلو. مكونات عمل كفتة الفراخ كيلو من صدور الدجاج المخلى

إثنين ثمرة من البصل المفروم

إثنين ثمرة من الفلفل الأخضر

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات الدجاج

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من البقسماط

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا طريقة عمل كفتة الدجاج الشهية فى البداية نحضر الكبة ثم نضع بها صدور الدجاج المخلية والبصل والفلفل الأخضر ويتم فرم هذه المكونات جيدا ثم نضع هذه الخلطة فى وعاء.

وبعد ذلك نقوم بإضافة البقسماط الثوم البودر وبهارات الدجاج والفلفل الأسود المطحون والملح وزيت الزيتون والحبهان والبابريكا ثم يتم مزج جميع مكونات كفتة الدجاج حتى تتداخل مع بعضها البعض ويصبح خليط متجانس ومتداخل.

ثم نقوم بتشكيل الكفتة على شكل أصابع أو أى شكل على حسب الرغبة ثم نقوم برصها فى صينية مدهونة بقليل من الزيت ثم نضعها فى الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك.

ثم نقوم بوضع صينية كفتة الدجاج فى الفرن لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى يتم نضجها وتحميرها، وبعد إخراجها من الفرن نضع بها القليل من الفحم حتى تأخذ النكهة.

وبعد ذلك نقوم بوضع كفتة الدجاج فى طبق التقديم بأحلى وأجمل طعم وبرائحة وبنكهة شهية، وبألف صحة وهنا لكى ولإفراد أسرتك. عمر شويل - جدة بتتبيلة وخلطة سرية أعملي كفتة الفراخ الاقتصادية في الفرن بطعم وريحة ومذاق لذيذ - ثقفني

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