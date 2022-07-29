نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث بياناتي في جدارة عبر masar.sa والتقديم على الوظائف الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بياناتي في جدارة عبر masar.sa .. تتيح المملكة العربية السعودية منصة جدارة التي من خلالها تمكن الخريجين والمواطنين والأفراد بشكل عام من الحصول على فرصة عمل وفقًا لإمكانياته الوظيفية وشهاداته الجامعية فقط يقوم الشخص بالدخول وعمل صفحة بها البيانات الكاملة الخاصة بها من ناحية المؤهل والخبرات وكذلك البيانات الكاملة لعنوانك والأقرب لك والوظائف التي ترغب في العمل بها ويتساءل بعض الأفراد عن كيفية تعديل وتحديث بياناتك كفرد في موقع جدارة بكل سهولة عبر الإنترنت من أجل أن تحصل على فرصة عمل ويعد من اهم الخدمات المقدمة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية للمواطنين بالمملكة فتوفر لأصحاب الأعمال الموظفين بكفاءات عالية وكذلك تقرب المواطن من فرص العمل التي يمكنه التقديم بها بشرط تقديم كافة البيانات الوظيفية والتعليمية والخبرات الوظيفية من اجل مفاضلة صاحب العمل بين المتقدمين من خلال المؤهلات للوظيفة.

تحديث بياناتي في جدارة عبر masar.sa

خطوات تحديث بياناتك في برنامج جدارة

إذا كنت ترغب في تعديل بياناتك وتحديثها عبر منصة وبرنامج جدارة .

كل ما عليك فعله هو أن تقوم بفتح الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج عبر النفاذ الوطني المحدد ثم بعدها تقوم بتسجيل الدخول .

عبر إدخال اسمك كمستخدم وكذلك كلمة المرور السرية الخاصة بك وبعد ذلك تكتب رمز التحقيق المرئي أو الكودي.

وبعدها تضغط استمرار لتبدأ بعدها إدخال كافة البيانات الخاصة بك والمطلوبة وتقوم بكتابتها بكل دقة .

وتأكيد من أجل الحفاظ على مصلحة كل فرد وبعدها تضغط تسجيل دخول وتستقبل رسالة عبر هاتفك بها كود عليك إدخاله للتأكيد.

وبعدها تضغط على زر متابعة واختيار تعديل أو تحديث وتغيير البيانات.

ثم قم بمراجعة البيانات واجب عن كل الأسئلة التي سيطرحها عليك واضغط على علامة صح بجانب التعهد بصحة كل البيانات واضغط حفظ.

طريقة التقدم لوظيفة عبر جدارة 1444

بعد تحديث بيانات الفرد أو المستخدم لدى منصة جدارة يقوم الشخص بالبحث عن الوظيفة.

والتقديم لها عن طريق الدخول لنفس الموقع نظام جدارة وعمل تسجيل الدخول بالنفاذ الوطني الموحد .

وبعدها تقوم بملء البيانات المطلوبة بشكل كامل وتختار الوظيفة الملائمة لك.

وتتأكد من انطباق كل الشروط عليك وبعدها تقوم بإرفاق الأوراق المطلوبة منك والتي تؤكد صحة بياناتك واضغط على أيقونة تسجيل الطلب.