وزارة التعليم السعودية : فتح باب التقديم على (11547) وظيفة تعليمية عبر جدارة للتوظيف

عبر منظومة جدارة للتوظيف الحكومي، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن فتح باب التقديم على عدد (11547) وظيفة تعليمية بمسمى وظيفي (معلم ممارس) للتعيين في العام الدراسي 1444هـ بنظام التعاقد، وذلك وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية التي تهدف إلى تحقيق استراتيجية التعليم الممنهجة لاختيار الكوادر التعليمية والاستفادة منهم بهدف تحسين الخطط الدراسية المطورة حتى مرحلة الثانوية العامة ومسارها، يأتي هذا من أجل التطلعات الهادفة لتحقيق توفير كفاءات تعمل على سد الاحتياج الوظيفي ورفع جودة المشاريع المطورة لقطاع التعليم لتعظيم المنظومة التعليمية، مما تعود على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق في البلاد حسب رؤية المملكة العربية السعودية عام 2030م.

وظائف جدارة الحكومية

منظمة جدارة الإلكترونية هي منصة تابعة لوزارة الموارد البشرية مخصصة للوظائف الحكومية وتشمل الرجال والنساء “سعوديين الجنسية” الحاصلين والحاصلات على درجة البكالوريوس فأعلى، ومن خلالها يمكنهم التقديم على وظائف إدارية عبر مسار جدارة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنها الوظائف التعليمية كما أعلنت عنها وزارة التعليم اليوم.

موعد التقديم في وظائف جدارة التعليمية

وفق ما أعلنته وزارة التعليم السعودية أنه سيتم فتح باب التقديم على الوظائف التعليمية بداية من يوم الأحد المقبل 2 محرم 1444 الموافق 31 يوليو من الساعة التاسعة صباحاً، وسوف يتم استقبال طلبات التعيين حتى موعد 9 محرم الموافق يوم الأحد 7 أغسطس 2022م الساعة الثانية عشر صباحاً.

رابط التقديم في وظائف جدارة التعليمية

تسجيل الدخول على رابط منظومة جدارة الإلكتروني.

سوف تجد الوظائف المتاحة في الموعد المحدد.

كما يمكنك التعرف على الوظائف الإدارية المتاحة من خلال أيقونة الإعلانات الوظيفية.

التخصصات المطلوبة للتعيين على وظيفة معلم ممارس

معلم لمادة الرياضيات.

اللغة الإنجليزية.

إدارة الأعمال.

المهارات الرقمية.

مادة الفيزياء.

الكيمياء والأحياء أيضاً.

الشروط والمستندات المطلوبة

الجنسية السعودية. شهادة بكالوريوس كحد أدنى وأن يكون التخصص من التخصصات المطلوبة حالياً. إذا كانت الشهادة الجامعية من خارج المملكة ينبغي معادلة من وزارة التعليم السعودية. يجب تحقيق المعايير المهنية واستيفاء كافة الشروط والضوابط المطلوبة لمزاولة مهنة التعليم. كما ينبغي الانضباط في شغل الوظائف التعليمية وذلك حسب الضوابط المحددة من قبل الوزارة.

جدير بالذكر في حالة وجود أي استفسارات حول الوظائف يمكن الإطلاع على كافة التفاصيل والمعلومات الموجودة عبر موقع مسار جدارة المرفق أعلى المقال..موفقين جميعاً.