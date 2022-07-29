نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة أحلامك بدون كفيل وبدون دفعة أولى وإجراءات سريعة لاستكمال الطلب في المقال التالي

سيارة أحلامك بدون كفيل وبدون دفعة أولى ، برنامج يهدف إلى خدمة احتياجات طالب التمويل لشراء سيارة الأحلام وذلك من خلال برنامج تمويلي ميسر بمبالغ مالية كبيرة ، وبإجراءات سريعة وسهلة لجميع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل هذا البرنامج ضمن مجموعة متنوعة ومتكاملة من البرامج التمويلية التي يمكن أن يستفيد بها العميل بشروط سهلة وميسرة. برنامج شركة اليسر لتمويل السيارات توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل العديد من البرامج التمويلية التي تخدم الاحتياجات المالية المختلفة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية.

برنامج شركة اليسر لتمويل السيارات أحد أهم تلك البرامج التمويلية المتاحة لدى الشركة.

تم تصميم هذا البرنامج بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة.

تقدم الشركة من خلال هذا البرنامج مبالغ مالية تصل قيمتها حتي 300 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج طالب التمويل إلي وجود كفيل للاستفادة من برنامج تمويل السيارات من شركة اليسر للإجارة والتمويل.

هذا البرنامج التمويلي من شركة اليسر للإجارة والتمويل متاح بدفعة أولى تبدأ من 0%.

يمكن أن تصل الدفعة الأخيرة حتي 30%.

برنامج تمويل السيارات بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل متاح لجميع العملاء بدون الحاجة إلى وجود رسوم إدارية.

فترة تمويل السيارات بدون كفيل وبدون رسوم إدارية من شركة اليسر للإجارة والتمويل يمكن أن تصل حتي 60 شهر .

طالب التمويل يمكنه الاستفادة من هذا البرنامج في تمويل السيارات الجديدة والسيارات المستعملة أيضاً.

توفر شركة اليسر لطالب التمويل إمكانية شراء السيارة التي يرغب بها من جميع الوكالات والمعارض داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

تتيح الشركة أيضاً لطالب التمويل إمكانية التقديم على طلب برنامج تمويل السيارات بدون كفيل وبدون رسوم من خلال رابط التمويل علي الموقع الإلكتروني لشركة اليسر علي الإنترنت ، وتعبئة إستمارة الطلب بكافة البيانات الشخصية المطلوبة. شروط استحقاق طلب تمويل شركة اليسر للسيارات بدون كفيل ولا رسوم إدارية الحد الأدنى لعمر طالب التمويل السعودي هو 21 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

أما إذا كان طالب التمويل من المواطنين غير السعوديين ، يشترط أن يكون الحد الأدنى للعمر هو 22 سنة والحد الأقصى للعمر هو 60 سنة.

يشترط عند التقدم بطلب للاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون كفيل وبدون رسوم إدارية ، أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهرى لطالب التمويل هو 4000 ريال سعودي.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ثلاثة أشهر وذلك لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب تمويل السيارات بدون كفيل وبدون رسوم إدارية من شركة اليسر للإجارة والتمويل للأفراد في المملكة العربية السعودية. عمر شويل - جدة سيارة أحلامك بدون كفيل وبدون دفعة أولى وإجراءات سريعة لاستكمال الطلب - ثقفني

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