نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة وغير مكلفة أعملي الغريبة على أصولها بطعم دايب دوب وبطريقة ألذ من محلات الحلويات في المقال التالي

تعتبر الغريبة من ألذ أنواع الحلويات والتي تشتهر في على مستوى العالم وعادة يتم عمل الغريبة في المناسبات والأعياد بجانب العديد من الحلويات الآخري ومنها البيتي فور أو المعمول أو البسكويت وغير ذلك الكثير، ونجد الكثير من الأشخاص يفضلون شراء الغريبة من محلات الحلويات أو المخابز وذلك لأنه يتميز الجاهزة تتميز بمذاق لذيذ ودايب وتكون رائحتها جذابة ويعشقها كل الناس، فمن المعروف أن الغريبة تباع بأعلى الأسعار وبسبب هذا تفضل جميع الأمهات أن تقوم بخبزها في البيت فهي لا تكون مكلفة مثل الغريبة الجاهزة. مكونات عمل الغريبة ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

كوب واحد كبير من السمنة البلدى أو الزبدة الطرية.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر.

كمية مناسبة من المكسرات المجروشة. طريقة عمل الغريبة نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به كوب واحد كبير من السمنة البلدى أو ممكن أن نضيف الزبدة الطرية ونحضر مضرب البيض الكهربائي ويتم تشغيله على أعلى سرعة.

ونستمر في خفق السمنة حتى يكون لونها فاتح ويكون قوامها كريمي وهش ثم نضيف إليها كوب واحد كبير من السكر البودر.

ويتم تشغيل المضرب مرة أخرى ومع الإستمرار في الخلط نضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا البودر ويتم خلطهم مع بعض حوالي عشر دقائق تقريبا.

ثم نحضر طبق آخر ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

وقومي بخلط المكونات الجافة مع بعض ثم نضيف الخليط الجاف إلى خليط السمنة ولكن بطريقة تدريجية مع الإستمرار في العجن بإستخدام الإيد لكي نحصل على عجينة متماسكة وتكون طرية وسهلة التشكيل.

وبعد ذلك يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ويتم إحضار صينية خبز وندهنها بالسمنة ثم نقوم بتشكيل عجينة الغريبة لتكون على شكل كرات متوسطة الحجم.

وبعد الإنتهاء نضع كرات الغريبة في الصينية ونضغط عليها ويتم تزيينها بالمكسرات وقومي بإدخالها في الفرن ونتركها ليكون لونها ذهبي. عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة وغير مكلفة أعملي الغريبة على أصولها بطعم دايب دوب وبطريقة ألذ من محلات الحلويات - ثقفني

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