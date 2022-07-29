نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير المهنة في أبشر للمقيمين من طالب إلى موظف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تغيير المهنة في أبشر للمقيمين من طالب إلى موظف؛ يمكن تغيير المهنة عبر أبشر للسعوديين والمقيمين بكل سهولة من طالب إلى خريج أو من طالب إلى موظف أو إلى ربة منزل وغيرها ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة لكن بعد تغييرها أولاً في الأحوال المدنية السعودية وذلك حتى يتم إثبات الوظيفة الجديدة وأتاحت وزارة الداخلية ذلك عبر منصة أبشر دون الحاجة للذهاب للمقرات الحكومية وبذل الكثير من الوقت والجهد ومن خلال التالي نوضح لكم كيفية تَغيير المِهنة عن طريق أبشِر للمقيمين وذلك عبر موقع ثقفني.

طريقة تغيير المهنة عن طريق أبشر للمقيمين من طالب إلى موظف

يتم تغيير المهنة في أبشر للمقيمين عن طريق الخطوات التالية :

الدخول إلى منصة أبشر عن طريق الرابط الرسمي لها. النقر على أبشر أفراد. تسجيل الدخول بالاسم ورقم الهوية. ثم تدوين رمز التحقق وكلمة المرور. النقر على تسجيل. الدخول على خدماتي ثم اختيار خدمات الأحوال المدنية. ثم النقر على خدمة تغيير المهنة في أبشر.

شروط تغيير المهنة في أبشر 1444

يمكنكم تَغيير المهنة في أبشِر وبطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة الإقامة للمقيمين عن طريق منصة أبشر الإلكترونية ولكن وفقاً لبعض الشروط وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية.

تدوين كافة المعلومات المطلوبة في نموذج الوزارة.

تقديم صورة من أصل بطاقة الهوية.

يشترط تواجد بطاقة الأحوال المدنية.

تقديم وثيقة إخلاء طرف من العمل السابق.

تقديم وثيقة تثبت مباشرة العمل.

أن يقوم بتقديم الشهادات العملية التي حصل عليها.

أن يكون للمتقدم حساب في أبشر أو عمل حساب جديد.

لابد أن يقوم الطالب بتقديم الطلب بنفسه.

خطوات حجز موعد في الأحوال المدنية

يمكن القيام بحجز موعد في الأحوال المدنية في المملكة السعودية عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية. الضغط على أبشر أفراد. تسجيل الدخول بالاسم ورقم المرور. إدخال رمز التحقق. النقر على خدماتي. اختيار خدمة الأحوال المدنية ثم النقر على حجز موعد. تحديد مكتب الأحوال والتاريخ والساعة. كتابة الخدمة التي تريدها. تأكيد الحجز ثم النقر على حفظ. طباعة الطلب لتقديمه في مكتب الأحوال المدنية في الموعد المحدد.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة تغيير المهنة في أبشر للمقيمين من طالب إلى موظف، وكذلك شروط تغيير المهنة كما وضحنا طريقة حجز موعد في الأحوال المدنية.