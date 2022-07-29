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عمر شويل - جدة أسعار برجر البيك الجديد 2022 في السعودية .. يعد مطعم البيك من أشهر وأكبر المطاعم السعودية وذلك نظرًا لأنها يقدم الوجبات السريعة بألذ المذاق منذ 45 سنة تقريبًا أو أكثر وانتشار سلسلة المطاعم الخاصة بالبيك تجله صاحب الشهرة الأوسع خاصة أنه يقدم الوجبات بخلطة وطعم مختلف عن باقي المنافسين بجانب أنه لديه أسعار زهيدة مقارنة بباقي المطاعم داخل خدود المملكة العربية السعودية وكل فترة يتحدى بوجبة جديدة وشكل جديد للوجبات السريعة وقد أعلن البيك سلسلة وجبات جديدة بطعم مختلف ومنها برجر البيك الجديد والذي له طعم لا يقارن ولا يستطيع أحد أن ينافسه في هذا الطبق الجديد وذلك بسبب الوصفات والخلطات التي يضعها المطعم من أجل الحصول على رائحة وطعم ومذاق بجودة عالية تختلف عن غيرها فالبرجر ذاته وجبة شهية للكثيرين وذلك للإقبال عليه من المواطنين في جميع دول العالم ويسعى البيك إلى تقديم وتطوير قائمة ومنيو الطعام الخاص به باستمرار من أجل المحافظة على جميع الوجبات وجذب المواطنين له.

أسعار برجر البيك الجديد 2022 في السعودية

برجر الفيليه الدجاج هو ساندوتش جديد على مائدة مطعم البيك ومكوناته بسيطة إلا أن طعمه جميل جدًا.

فمكوناته هي شريحة من البرجر الفيليه للدجاج بالتتبيلة المخصصة لسلسلة مطاعم البيك مع خيار مخلل.

وكذلك صلصة مميزة بين شريحتين خبز البرجر الطازج ويمكن الحصول على الساندوتش فقط.

أو بإضافات أخرى جانبية تتكون من بطاطس مقلية ومشروب غازي ويمكن إضافة اختيار وضع أي من الأشياء الأخرى.

كالعصير أو حلوى البيك أو حتى البيبسي أو آيس كريم بالفانيليا أو الشوكولاتة أو الفراولة.

ونفس المكونات أيضًا توضع بجودة رائعة على ساندوتش برجر دجاج البيك بالتتبيلة الحارة لأصحاب الأطعمة النارية .

بجانب الإضافات التي تريدها و يمكنك الاختيار بين سندوتشات برجر الدجاج وغيرها شاورما البيك .

والدجاج المشوي وشاورما الدجاج المشوري مع الخيار المخلل والبطاطس المقلية وصلصة الطحينة أو الثوم في الخبز.

أيضًا سندوتش مسحب البيك والذي تقوم فيه المطاعم بتقديم قطع الدجاج المسحب الشهير بها البيك مع صلصة مميزة .

وبطاطس مقلية في ساندوتش من الخبز العربي صاحب المذاق العادي والمتوسط وكذلك الحراق لأصحاب المذاق الحار .