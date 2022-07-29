البرازيل والمكسيك والأرجنتين ترفض بيانا حول الحرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وتضمن الإعلان الختامى الصادر عن الدورة الـ15 لمؤتمر وزراء دفاع أمريكا فى برازيليا، يوم الخميس، إشارة إلى العملية الروسية فى أوكرانيا التى تم وصفها بـ"الغزو ولا يمكن اعتبارها وسيلة شرعية لتسوية الخلافات".

وأعربت الدول المشاركة عن أملها فى إيجاد "حل سلمى بأسرع ما يمكن"، لكن الدول المذكورة أعربت عن تحفظها.

واعتبرت الأرجنتين والبرازيل أن الأمم المتحدة هى "المنصة التى لها التفويض المناسب لمعالجة النزاع فى أوكرانيا".

بدورها، قالت المكسيك إنه ليس بوسعها الموافقة على ما جاء فى الفقرة آنفة الذكر من الإعلان، إذ أن ذلك "لا يتماشى مع أهداف مؤتمر وزراء دفاع أمريكا".