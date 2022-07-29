واشنطن تنفى التحضير لزيارة زيلينسكى إلى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لها فإن الرئيس الأمريكى جو بايدن يحافظ على اتصالات منتظمة مع زيلينسكي. وقالت جان بيير: "ليست لدينا أى خطط حول رحلته إلى الولايات المتحدة والتى يمكننا أن نعلنها". اتهمت عضوة الكونجرس الأمريكى السابقة، تولسى غابارد، الرئيس جو بايدن بـ"الخيانة العظمى" لبلاده، برعايته مصالح أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي.

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