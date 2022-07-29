العراق يجرى تجربة ناجحة لأول مدفع محلى الصنع بحضور قادة عسكريين

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة التصنيع الحربى العراقية، اليوم الخميس، إجراء تجربة ناجحة بامتياز لـ (مدفع التحدى)، أول مدفع عراقى الصنع بعد العام 2003 وبكوادر عراقية، مشيرة إلى أن التجربة جرت بحضور عدد من القادة العسكريين.





وقال رئيس الهيئة المهندس محمد صاحب الدراجى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مصانع الهيئة تمكنت من إنتاج مدفع التحدى الذى يعتبر نموذجا من المدفع العالمى دى 30".

وأضاف أنه تمت صناعة كتيبة كاملة وبعدد 20 مدفعا فى العراق بجهود عراقية خالصة من قبل أبناء هيئة التصنيع الحربى، مشيرا إلى أنه تم فحص المدافع من قبل مديرية الفحص والقبول فى وزارة الدفاع بحضور أمر صنف المدفعية، ونتائج الفحص كانت جيدة للغاية.

وأشار إلى أن تمكن العراق من صناعة مثل هذه المدافع سيسهم بتحقيق الأمن القومى للبلاد، إضافة إلى تحقيق فائدة اقتصادية، لأن سعر إنتاج هذه الأسلحة هو أقل من نصف الشراء والاستيراد من الخارج، مبينا أن تمكن الكوادر الفنية والهندسية فى هيئة التصنيع الحربى من إنتاج المدافع يعد خطوة جبارة لدعم قدرات الجيش العراقى فى الدفاع عن أرض العراق وشعبه.