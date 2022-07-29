وقال رئيس الهيئة المهندس محمد صاحب الدراجى، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مصانع الهيئة تمكنت من إنتاج مدفع التحدى الذى يعتبر نموذجا من المدفع العالمى دى 30".
وأضاف أنه تمت صناعة كتيبة كاملة وبعدد 20 مدفعا فى العراق بجهود عراقية خالصة من قبل أبناء هيئة التصنيع الحربى، مشيرا إلى أنه تم فحص المدافع من قبل مديرية الفحص والقبول فى وزارة الدفاع بحضور أمر صنف المدفعية، ونتائج الفحص كانت جيدة للغاية.
وأشار إلى أن تمكن العراق من صناعة مثل هذه المدافع سيسهم بتحقيق الأمن القومى للبلاد، إضافة إلى تحقيق فائدة اقتصادية، لأن سعر إنتاج هذه الأسلحة هو أقل من نصف الشراء والاستيراد من الخارج، مبينا أن تمكن الكوادر الفنية والهندسية فى هيئة التصنيع الحربى من إنتاج المدافع يعد خطوة جبارة لدعم قدرات الجيش العراقى فى الدفاع عن أرض العراق وشعبه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يجرى تجربة ناجحة لأول مدفع محلى الصنع بحضور قادة عسكريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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