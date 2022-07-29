نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تذاكر حديقة حيوانات الطائف ومواعيد العمل اليومية للعوائل والأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تذاكر حديقة حيوانات الطائف ، تكمن المتعة الكاملة في التنزه والخروج من الاجواء الحزينة ولا شك في أن التنزه مع أفراد الأسرة يعطي شعور بالسعادة، وتعتبر حديقة الحيوانات المكان الأمثل للتمتع بالأجواء السعيدة وقضاء يوم مميز مع الأصدقاء أو العائلة، تمتاز حديقة حيوان الطائف بوجود أنواع مختلفة من الحيوانات تم إحضارها من أنحاء العالم لجذب الزوار، وتهتم المملكة السعودية بالحدائق فتوفر خدمات مميزة داخل كل حديقة.

حديقة حيوانات الطائف

تجذب حديقة حيوانات الطائف الزوار من مختلفة الدول العربية ومن جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، تقع الحديقة على مساحة 2.5 كيلو متر مربع وتحتوي على حيوانات مثل لنمور، الحمار الوحشي والغزلان، الفيلة وبعضا من الطيور البرية بخلاف الحيوانات الأليفة المميزة، وتتعدد الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل حديقة حيوانات الطائف ومن ضمنها ما يلي:

المطاعم والمقاهي

تشمل الحديقة على العديد من المطاعم المميزة التي تقدم بعض الأكلات العالمية بجانب المقاهي للتمتع بالمشروبات رائعة المذاق وبأسعار مثالية جدا مع توفير عروض وخصومات مميزة.

ملاهي الأطفال

يوجد بالمكان ملاهي كبيرة المساحة تحتوي على العاب مميزة بأسعار رمزية يمكن الاختيار ما بين أكثر من 20 لعبة ممتعة من بينها تصادم السيارات، القطار والكثير من العاب الأطفال الرائعة.

عروض السيرك

يجذب الزوار عروض السيرك الرائعة كما يوجد مسرح لإقامة المسرحيات وعروض للأطفال مثل مسرح العرائس، كما نجد مجسمات كبيرة للعديد من الحيوانات يمكن اخذ لقطات بجوارها والاحتفاظ بذكريات رائعة.

المحلات التجارية وموقف السيارات

يوجد بحديقة حيوانات الطائف العديد من المحلات التجارية التي يمكن شراء مختلف الهدايا منها كما يسمح بدخول السيارات إذ يوجد موقف خاص بها للمحافظة عليها من السرقة.

مواعيد حديقة حيوانات الطائف

يمكن قضاء يوم ممتع داخل الحديقة والتي تسمح بالدخول منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى 10.45 مساء، وفي أيام العطلات السبت، الجمعة والخميس تفتح حتى الثانية عشر بعد منتصف الليل وذلك لكي تمتع الأسرة بالأجواء والمساحات الخضراء الواسعة بالحديقة.

أسعار تذاكر حديقة حيوانات الطائف

يبلغ سعر تذكرة دخول الحديقة للكبار الذين يتعدى عمرهم 12 عاما 17 ريال سعودي، بينما الأطفال الأقل من 12 عاما فإن سعر تذكرتهم 10 ريال فقط ويسمح بدخول الأطفال الأقل من 6 أعوام مجانا، وتتميز الحديقة بأن أسعار المطاعم وألعاب الملاهي مناسبة للجميع ويمكن الاختيار ما بين عروض الملاهي المختلفة حيث يوجد خصومات مميزة كلما زاد عدد الألعاب وعدد الأفراد.