آلية دعم الصندوق العقاري واستخدام حاسبة القرض

آلية دعم الصندوق العقاري هي آلية العمل التي أعلنت عنها وزارة الإسكان السعودية، فيمكن تقديم التمويل السكني المدعوم للمستفيدين إذا توفرت بهم الشروط المطلوبة ويعد صندوق التنمية العقارية من الجهات التي توفر دعم سكني بأشكال مختلفة بحيث يلبي احتياجات المواطن السعودي، كما أنه متوافق مع الأحكام الإسلامية، ومن خلال الموقع الإلكتروني للوزارة يمكن التعرف على شروط القرض العقاري المدعوم وأيضًا الحصول على حاسبة القرض العقاري.

آلية دعم الصندوق العقاري

يستطيع المستفيد معرفة آلية دعم الصندوق العقاري عند زيارة الموقع الإلكتروني للصندوق، والدعم عبارة عن مبلغ يُقدم شهريًا بنسبة 35 إلى 100% ويتم تحويل المبلغ إلى الحاسب البنكي لصاحب طلب الدعم عقب سداد الأقساط الشهرية المستحقة عن طريق جهات التمويل منها البنوك السعودية والشركات التمويلية التي تم اعتمادها لدى الوزارة.

مميزات الدعم العقاري الجديد

هناك العديد من المميزات في الدعم العقاري الجديد أعلن عنها الصندوق رسميًا من خلال موقعه الرسمي، ومن أبرز تلك المميزات ما يلي:

يمكن التسجيل إلكترونيًا وذلك من خلال منصة سكني المسؤولة عن مراجعة الطلبات.

مبلغ التمويل يزيد عن نصف مليون ريال سعودي.

يعتبر من أنواع التمويل المميزة المُجاز عن طريق الهيئات الشرعية في المملكة العربية السعودية.

يستطيع المواطن الذي حصل على القبول التنازل عن قيمة التمويل إلى أحد الأقارب ولكن لا بد أن يكونوا من الدرجة الأولى.

يحصل المستفيد على مدة أقصاها عامين فقط من تاريخ القبول للاستفادة من الدعم، وسيكون مؤهل بعد ذلك للتقديم والحصول على دعم منصة سكني.

الإعفاء من سداد قيمة دفعات التمويل عند الوفاة أو الإصابة بالعجز الكلي.

حاسبة القرض العقاري

من أجل حساب التمويل العقاري المدعوم يمكن استخدام الأداة المقدمة عن طريق الصندوق وهي عبارة عن أداة مُخصصة لمعرفة الأقساط بناءً على قيمة التمويل المستحقة ووفق فترة السداد وصافي راتب المستفيد في السعودية وتستخدم كما يلي: