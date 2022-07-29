نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكثر السيارات مبيعا في العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكثر السيارات مبيعا في العالم 2022 حيث وصل إلى عدد كبير بماركات مختلفة تم بيعها في جميع أنحاء العالم بنسبة كبيرة ومن خلال هذا المقال سنعرض لكم أسماء أكثر المبيعات من السيارات التي لاقت إقبال كبير عليها فور صدورها في الأسواق في العالم، حيث يتسابق الناس لشراء العربيات الحديثة التي تقدم لهم خدمات أفضل، واليوم سوف نتعرف على أكثر أنواع السيارات التي حققت نسبة مبيعات مرفعة.

أكثر السيارات مبيعا في العالم

عام لتقديم سيارات أفضل في السوق وترغب كل شركة إلى زيادة إمكانيات لتحسن من تجربة المستهلك، وماركات شهيرة تسابق كل عام لتدخل سباق فائز، ومن اكثر الأنواع التي تم بيعها في جميع أنحاء العالم في الفترة الأخيرة ما يلي:

سيارة فورد اسكورت كانت من أهم الأنواع التي تم بيعها وحققت نسبة عالية من المبيعات وصلت إلى عشرون 20 مليون سيارة.

سيارة تويوتا كورولا من اهم أنواع السيارات التي تم بيعها وقد حققت نسبة عالية في مبيعاتها وصلت إلى ثمانية وثلاثون 38 مليون سيارة.

سيارة فولكس واجن جولف من أفضل أنواع السيارات الأكثر بيعاً وتم بيعها وحققت نسبة عالية في مبيعاتها وصلت إلى خمسة مليون وسبعة وعشرون 5,27 مليون سيارة.

سيارة فولكسن واجن بينيل وهي من أحدث وأقيم السيارات مبيعاً حيث تم بيعها وحققت نسبة عالية من المبيعات وصلت إلى خمسة مليون وثلاثة وعشرون ألف 5,23 مليون سيارة.

سيارة هوندا سيفيك من أشهر وأهم الماركات العالمية للسيارات والتي وصلت نسبة عالية من المبيعات وصلت إلى خمسة مليون وثمانية عشر 5,18 مليون سيارة.

وقد وصلت نسبة المبيعات لسيارة شيفروليه وصلت إلى خمسة عشر 15 مليون سيارة فورد f l _150 .

أكثر السيارات مبيعا في السعودية

من السيارات التي ازداد عليها البيع في المملكة العربية السعودية هي التي قام بالإعلان عنها مركز أبحاث سوق السيارات عن نسبة المبيعات لهذه السيارات وذلك بعد الإقبال الكبير عليها في سوق السيارات وهذا ما سوف نقدمه في السطور التالية:

هيونداي النترا.

هيونداي أكسنت.

مازدا 6.

نيسان صني.

باريس سيدان.

سيارات مازدا cx9.

أكثر أنواع السيارات مبيعا في دولة الإمارات

من افضل السيارات مبيعاً في دولة الإمارات والتي يقبل عليها الكثير من الشعب الإماراتي وذلك لحداثة صنعها وجودتها في جميع أنحاء دولة الإمارات ومنها:

تويوتا كورولا.

نيسان التيما.

نيسان باترول.

سيارة BMW X5.

سيارة مرسيدس الفئة E سيارة هيونداي النترا.

أكثر السيارات مبيعا في دولة الكويت

من اكثر السيارات مبيعا والتي يفضلها الشعب الكويتي ويقبل شرائها وقد حققت نسبة عالية في مبيعاتها ومن هذه السيارات ما يلي:

سيارة هيونداي.

سيارات بي ام دبليو.

سيارات هوندا.

سيارات شيفروليه.

سيارات سكودا.

سيارات فولكس فاجن.

سيارات نيسان.

سيارات مرسيدس.

سيارات مازدا 6.

سيارات سيدان.

سيارات تويوتا زبلاس.

سيارات هيونداي سيفيك.

أكثر السيارات مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية

لكل دولة تفضيلات خاصة لشعبها في ذوقهم في أي سيارة، لذلك تختلف الأنواع الأكثر إقبالاً من دولة إلى أخرى، وتعتبر الأكبر إقبالاً في الولايات المتحدة الأمريكية ما يلي: