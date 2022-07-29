نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان تمويلك من شركة امكان الراجحي بأسهل الخطوات والشروط تعرف عليه كيفية الحصول علي التمويل في المقال التالي
نتحدث اليوم عن إمكان الراجحى داخل المملكة العربية السعودية . والكثير من المواطنين السعوديين يريدون التمويل ويسعون فى الحصول علية ويصل التمويل داخلها الى 50000 ريال سعودى . وذلك دون اللجوء الى كفيل ولا الحاجة الى تحويل الراتب . من خلال التمويل يقدر المواطن عمل اى مشروع صغير خاص به يسد به احتياجاته واحتياجات أسرته وذلك يحسن من ظروفة المعيشية .وكذلك يمنح المواطنين اكبر فترة سداد تصل الفترة إلى 60 شهرا . شركة إمكان تقدم لعملائها وابنائها الكرام فى المملكة العربية السعودية الكثير من التمويلات المختلفة مثل : تمويلات السيارات ، تمويلات المشروعات الصغيرة ، التمويلات العقارية . تمويل إمكان يحتوى على الكثير من المميزات التي يستفيدون منها المواطنين السعوديين والتى تعد من اهمها بان جميع التمويلات فيها تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع أيضا لضوابطها . ويمكن لاى مواطن الحصول على مميزاتها بكل سهولة دون اى تعقيدات . من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نتحدث مع متابعينا الكرام عن مميزات تمويل إمكان الراجحى من بنك الراجحى .
تعرف على المميزات الخاصة بتمويل إمكان الراجحى من بنك الراجحى
تمويل امكان الراجحى يمتاز بمميزات كثيرة ورائعة ومن اهم مميزات تمويل امكان الراجحى هى كالاتى :
- اولا : يبدأ التمويل فى إمكان الراجحى من 2000 ريال سعودي ويصل إلى 50000 ريال سعودى .
- ثانيا : للحصول على تمويل إمكان الراجحى فإنه يمكنك الحصول عليه بكل بساطة ويسر .
- ثالثا : يمتاز تمويل إمكان الراجحى بانة يمكن للمتقاعدين الحصول علية .
- رابعا : يتميز إمكان الراجحى بالسداد المبكر مع الخصم من الارباح .
- خامسا : الفترة فى تمويل إمكان الراجحى تصل الى 24 شهر .
شروط تمويل إمكان الراجحى
من الشروط التي يجب على المتقدم اتباعها للحصول على التمويل بكل سهولة ومن أهمها :
- اولا : يشترط أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية .
- ثانيا : يجب إلا يقل عمر المتقدم عن 29 عاما ولا يزيد عن 60 عاما و للمتقاعد عمرة لا يزيد عن 70 عاما
- ثالثا : لكي يحصل العميل على التمويل يشترط أن يكون العميل عاملا فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو من المتقاعدين . ويجب أن يكون على رأس العمل فى القطاع الحكومى لمدة لا تقل عن شهر وفى القطاع الخاص لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
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