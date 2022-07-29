نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للمقيمين بالمملكة يمكنك الآن بكل سهولة الاستعلام عن صلاحية الاقامة الخاصة بك بالخطوات من خلال منصة ابشر الالكترونية وطرق التسجيل في تطبيق ابشر في المقال التالي
يتساءل الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن طرق الاستعلام عن صلاحيات الإقامة الخاصة بهم . حيث يبحث الكثير منهم لكي يطمئنوا على سلامة الإقامة الخاصة بهم . ونعلم أيضا أنه في ظل التطور التكنولوجي الرائع داخل المملكة العربية السعودية من خلال حكومتها الحكيمة في رفع كفاءة الخدمات الإلكترونية . ويأتي ذلك من خلال المنصة الأشهر داخل المملكة وهي منصة أبشر . وبالطبع غيرها من المنصات الأخرى داخل المملكة . ومن خلال رؤيتها لعام 2030 لرفع كفاءة كافة الخدمات الالكترونية فقد اصبح بها عدد كبير جدا من الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت . ومن جانب فقد قامت وزارة الداخلية السعودية باضافة طرق خاصة بالاستعلام عن سلامة وصلاحية الإقامة الخاصة بالمقيمين داخل المملكة .
اسهل طرق تمكنك من الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بك من خلال منصة أبشر
ومن جانبها فقد قامت وزارة الداخلية السعودية بمنح اسهل طرق للاستعلام للمقيمين داخل المملكة عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم عن طريق منصة أبشر الإلكترونية . ولكي يطمئن المقيمين وذلك خاشية أن يتعرض أي منهم لعقوبة انتهاء صلاحية الاقامة الخاصة به . فلذلك قامت وزارة الداخلية بوضع طرق الكترونية تساعد المقيمون بالاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم وذلك من خلال الخطوات الاتية ,
- اولا / القيام بالدخول مباشرة على منصة ابشر الالكترونية .
- ثانيا / القيام بالنقر على أيقونة ابشر أفراد .
- ثالثا / على المقيم القيام بإدخال كافة البيانات الشخصية الخاصة به والمطلوبة منه بصورة صحيحة .
- رابعا / هناك أيقونة مدون بها الاستعلام عن صلاحية الاقامة قم بالضغط مباشرة عليها .
- خامسا / انتظر لمدة بسيطة وسوف تظهر لك كافة المعلومات على الشاشة الرئيسية الخاصة بمنصة ابشر .
كيفية التسجيل بكل سهولة في تطبيق أبشر
- وأما الآن فقد اصبح من السهل القيام بعملية الدخول مباشرة لمنصة أبشر الإلكترونية .
- حيث أنه من خلال القيام بالمتقدم الدخول على الموقع الخاص بمنصة ابشر .
- ومن ثم عليك القيام بالنقر على أيقونة أفراد .
- وعقب ذلك التسجيل من خلال النقر على مستخدم جديد . وقيامه بعد ذلك بإرفاق كافة البيانات الشخصية الخاصة به وجميعها تكون بشكل صحيح كما يطلب منه .
- وتتمثل تلك البيانات في ادخال الاسم وكذلك رقم الهاتف الخاص بالمتقدم والبريد الإلكتروني ورقم الهوية الخاصة .
- ومن ثم وجب عليه اختيار اللغة العربية وعقب ذلك القيام بكتابة رمز التحقق .
- واخيرا عليه القيام بالموافقة على كافة شروط الخدمة والتأكيد على ذلك لكي يتمكن من إتمام تسجيل دخوله على المنصة .
- ومن ثم يتمتع بعد ذلك المتقدم بالاستفادة الكبيرة التي تقدمها منصة ابشر
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